Rendőrök szálltak ki a boltba, felismerték az elkövetőt

Bevásárolni ment egy férfi kedden Mezőkovácsházán. Az üzletben egy kosarat tolt maga előtt, és miközben válogatott, a pénztárcáját a kezében tartotta. Mikor később a kasszánál fizetni akart, észrevette, hogy nincs meg. Biztos volt benne, hogy valahol lerakta, ám hiába kereste, nem került elő az elhagyott pénztárca. Bejelentést tett a rendőrségen, mivel közel 50 ezer forint volt benne, no meg a személyes iratai – ismertették a rendőrségen a sztorit.

Egy elhagyott pénztárca miatt szálltak ki a rendőrök egy mezőkovácsházi boltba. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Felismerték az elkövetőt, akinél kikötött az elhagyott pénztárca

A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei azonnal az üzletbe mentek:

adatokat, információkat gyűjtöttek,

a kamerafelvételeket is megnézték.

Ezeken jól látszott, hogy a polcon felejtett pénztárcát egy férfi eltette és elment vele. A nyomozók felismerték az elkövetőt, aki alig ért haza, máris rendőrök kopogtattak nála. A gyors elfogás ellenére a pénzből már több tízezer forint hiányzott, és a férfi sem volt kihallgatható állapotban. A pénztárcát és a megmaradt pénzt a sértett visszakapta, a feltételezett elkövető ellen pedig lopás miatt indult eljárás.