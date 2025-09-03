2 órája
Rendőrök szálltak ki a boltba, felismerték az elkövetőt
Hamar eltűnt, azonban hamar meg is lett. Így foglalható össze egy elhagyott pénztárca ügye.
Bevásárolni ment egy férfi kedden Mezőkovácsházán. Az üzletben egy kosarat tolt maga előtt, és miközben válogatott, a pénztárcáját a kezében tartotta. Mikor később a kasszánál fizetni akart, észrevette, hogy nincs meg. Biztos volt benne, hogy valahol lerakta, ám hiába kereste, nem került elő az elhagyott pénztárca. Bejelentést tett a rendőrségen, mivel közel 50 ezer forint volt benne, no meg a személyes iratai – ismertették a rendőrségen a sztorit.
Felismerték az elkövetőt, akinél kikötött az elhagyott pénztárca
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei azonnal az üzletbe mentek:
- adatokat, információkat gyűjtöttek,
- a kamerafelvételeket is megnézték.
Ezeken jól látszott, hogy a polcon felejtett pénztárcát egy férfi eltette és elment vele. A nyomozók felismerték az elkövetőt, aki alig ért haza, máris rendőrök kopogtattak nála. A gyors elfogás ellenére a pénzből már több tízezer forint hiányzott, és a férfi sem volt kihallgatható állapotban. A pénztárcát és a megmaradt pénzt a sértett visszakapta, a feltételezett elkövető ellen pedig lopás miatt indult eljárás.
