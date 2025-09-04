Riadót fújtak: rákot okozhat ez az élelmiszer!

Nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban, ezért vált szükségessé a termékvisszahívás. Az élelmiszerből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Rákos megbetegedést okozhat ez az élelmiszer, azonnal lépett a hatóság. Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

Gondoskodtak az élelmiszer visszahívásáról

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak

Termék megnevezése : Mild Madras Curry Powder

: Mild Madras Curry Powder Márkája : TRS

: TRS Kiszerelés : 100 g

: 100 g Holland kereskedő : Asia Express Food

: Asia Express Food Cikkszám : 4521

: 4521 MMI: 01.02.2026

Ez a szóban forgó termék. Forrás: NKFH

Amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Mi az a rodamin B?

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet, rákot okozhat.

Egy habkanalat is visszahívtak

Pár hete arról számolhattunk be, hogy egy habkanalat is visszahívtak, mert határérték feletti rákkeltő anyagot mutattak ki benne.