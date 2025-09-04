48 perce
Riadót fújtak: rákot okozhat ez az élelmiszer!
Azt kérik, hogy még véletlenül se fogyasszon senki ebből a termékből. A szóban forgó élelmiszerből Békésbe is érkezhetett.
Nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban, ezért vált szükségessé a termékvisszahívás. Az élelmiszerből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
Gondoskodtak az élelmiszer visszahívásáról
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak
- Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder
- Márkája: TRS
- Kiszerelés: 100 g
- Holland kereskedő: Asia Express Food
- Cikkszám: 4521
- MMI: 01.02.2026
Amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Mi az a rodamin B?
A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet, rákot okozhat.
Egy habkanalat is visszahívtak
Pár hete arról számolhattunk be, hogy egy habkanalat is visszahívtak, mert határérték feletti rákkeltő anyagot mutattak ki benne.
