Nézd már, hogy áll a kezed! E-rolleres balesetek: riasztó számok, durva törések

– A haverok mondták is, hogy nézd már, hogy áll a kezed – olvasható az elektromos rollerrel kapcsolatos beszámolóban. – Ahogy vissza tudott emlékezni, a roller első kerekét megfogta egy kátyú, és ő repült. Amíg a feje pattogott az aszfalton, eszébe jutott, hogy mindig azt hitte, csak dísznek van rajta az a röhejes sisak. Most behorpadt, de mégis megvédte a fejét. A karjába szúró fájdalomból viszont már tudta, hogy nagy baj van. Szép lassan az egész pólója csupa vér lett. A mentő a Bethesdába hozta, ahol nyílt felkartörést állapítottak meg, irány a Sebészeti Osztály, majd a műtő.

Az elektromos roller használatakor számos baleset történt. Forrás: Shutterstock

Elektromos roller volt minden vágya, egy napon jött a kátyú

A Bethesda Gyermekkórház Facebook-oldalán kiemelték, Bandi 13 éves, és minden vágya egy új elektromos roller volt, amit a jó jegyekért cserébe meg is kaphatott. Egy napig használta, másnap jött a kátyú és a kartörés.

Hét hónap alatt 202 gyermeket láttak el egyetlen kórházban

– A számok döbbenetesek: a Bethesda Gyermekkórházban 7 hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerezés közben elszenvedett baleset miatt. Egy-egy ügyeletben akár 5-6 gyermek is érkezett komoly sérülésekkel. Közel minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt. Ez csak a mi kórházunk, csak gyermekek és csak azoknak a száma, akik kórházba kerültek – tették hozzá.

Békés vármegyében is sok a baleset

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke, egy személyben a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke elmondta, Békés vármegyében is egyre több baleset történik elektromos rollerek használata közben, illetve több kórház, az említett Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház, illetve a szegedi traumatológia szakemberei is gyakran beszámolnak ilyen sajnálatos eseményekről.

– Sajnos Békés vármegyében is nagyon komoly balesetek történnek, amelyekről gyakran éppen az érintett szülők számolnak be, hogy figyelmeztessenek másokat az elővigyázatosságra – tette hozzá a szakember. – Az elektromos roller vagány, fiatalos és gyors, de balesetkor nagyon komoly következményei lehetnek a használatának. Koponyasérülés, koponyán belüli vérzések, állkapocstörés, végtagsérülések egyaránt előfordulnak. Megtörtént az is, amikor a roller kormánya eséskor nagy ütést mért a gyermek hasára, emiatt lép- vagy májsérülés keletkezett, de éppen nem rég fordult elő, hogy a kormány olyan erővel nyomta a beleket, hogy azok megrepedtek, és több műtétre is szükség volt.