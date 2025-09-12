szeptember 12., péntek

Mária névnap

Gyermekkórház

Nézd már, hogy áll a kezed! E-rolleres balesetek: riasztó számok, durva törések

Címkék#Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány#Dr Abdulrahman Abdulrab Mohamed#Bethesda Gyermekkórház#baleset#elektromos roller

Amikor Bandi oldalra nézett, azt látta, hogy hátrafelé integet a keze, olyan furán állt, hogy meg kellett csípnie magát, hogy ez a valóság-e. Egymást érik az elektromos rollerrel történt súlyos balesetek, Békés vármegyében is szinte minden hétre jutott egy-egy ilyen baleset a nyár folyamán.

Papp Gábor

– A haverok mondták is, hogy nézd már, hogy áll a kezed – olvasható az elektromos rollerrel kapcsolatos beszámolóban. – Ahogy vissza tudott emlékezni, a roller első kerekét megfogta egy kátyú, és ő repült. Amíg a feje pattogott az aszfalton, eszébe jutott, hogy mindig azt hitte, csak dísznek van rajta az a röhejes sisak. Most behorpadt, de mégis megvédte a fejét. A karjába szúró fájdalomból viszont már tudta, hogy nagy baj van. Szép lassan az egész pólója csupa vér lett. A mentő a Bethesdába hozta, ahol nyílt felkartörést állapítottak meg, irány a Sebészeti Osztály, majd a műtő.

több mint 200 gyermeket láttak el elektromos roller okozta baleset következtében
Az elektromos roller használatakor számos baleset történt.  Forrás: Shutterstock

Elektromos roller volt minden vágya, egy napon jött a kátyú

A Bethesda Gyermekkórház Facebook-oldalán kiemelték, Bandi 13 éves, és minden vágya egy új elektromos roller volt, amit a jó jegyekért cserébe meg is kaphatott. Egy napig használta, másnap jött a kátyú és a kartörés. 

Hét hónap alatt 202 gyermeket láttak el egyetlen kórházban

– A számok döbbenetesek: a Bethesda Gyermekkórházban 7 hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerezés közben elszenvedett baleset miatt. Egy-egy ügyeletben akár 5-6 gyermek is érkezett komoly sérülésekkel. Közel minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt. Ez csak a mi kórházunk, csak gyermekek és csak azoknak a száma, akik kórházba kerültek – tették hozzá.

Békés vármegyében is sok a baleset

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke, egy személyben a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke elmondta, Békés vármegyében is egyre több baleset történik elektromos rollerek használata közben, illetve több kórház, az említett Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház, illetve a szegedi traumatológia szakemberei is gyakran beszámolnak ilyen sajnálatos eseményekről.

– Sajnos Békés vármegyében is nagyon komoly balesetek történnek, amelyekről gyakran éppen az érintett szülők számolnak be, hogy figyelmeztessenek másokat az elővigyázatosságra – tette hozzá a szakember. – Az elektromos roller vagány, fiatalos és gyors, de balesetkor nagyon komoly következményei lehetnek a használatának. Koponyasérülés, koponyán belüli vérzések, állkapocstörés, végtagsérülések egyaránt előfordulnak. Megtörtént az is, amikor a roller kormánya eséskor nagy ütést mért a gyermek hasára, emiatt lép- vagy májsérülés keletkezett, de éppen nem rég fordult elő, hogy a kormány olyan erővel nyomta a beleket, hogy azok megrepedtek, és több műtétre is szükség volt.

Minden hétre jutott egy sérült

Mint kérdésünkre kiemelte, a nyári hónapokban több elektromos rolleres baleset történt, ami inkább a nagyobb településekre jellemző, de a kisebb helyeken ugyanúgy előfordulhatnak.

– A nyári hónapokban szinte minden héten érkezett a kórházba olyan gyermek, aki így sérült meg, és megfigyelésre bent kellett tartani, vagy sebészi beavatkozásra is szükség volt – fogalmazott. – Egy-egy baleset akár több hónapon át tartó kezelést is magával hozhat.

Abdul doktor hangsúlyozta, a gyerekeknek sokkal inkább ajánlják a kerékpárt, természetesen a megfelelő védőfelszerelés, bukósisak, láthatósági mellény, akár egyéb eszközök használata mellett.

Kérések a szülőkhöz

Bethesda Gyermekkórház is nyomatékosan kért minden szülőt, hogy fogadják meg, és adják át üzeneteiket a gyermekeiknek: 

  • A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező!
  • Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket!
  • Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!

Drasztikusan nő a rollerbalesetek száma.

 

