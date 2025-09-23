1 órája
Egyszerre volt ünnep és mérföldkő
Kiemelkedő pillanat volt a többoldalú szándéknyilatkozat aláírása, amelyben a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) mellett a Békés Vármegyei Központi Kórház, a Szegedi Tudományegyetem és öt egészségügyi intézmény képviselői vettek részt.
A BSZC hétfőn megnyitotta a 2025–2026-os tanévet a székelyföldi Kézdivásárhelyen. A nap Böjte Csaba ferences szerzetes hálaadó szentmiséjével indult, majd a Kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központ dísztermében hangzottak el a köszöntők és ünnepi beszédek.
Az eseményt a Magyar Szent Korona szobrának avatása zárta, amit az Erdélyi Történelmi Vitézi Lovagrend állíttatott fel. A nap egyszerre ünnep és mérföldkő a BSZC székelyföldi képzéseiben, valamint a partnerségek erősítésében.
Mint arról korábban hírt adtunk, a BSZC és a Kanta Szakképző megállapodott: a 2025 szeptemberében induló új felnőttképzési program a turizmus-vendéglátás ágazatra fókuszál.