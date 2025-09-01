szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

21°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgiabuli

1 órája

Kiadták Egyed napra a jelszót az Öreg háznál: egyed, amit hoztál! - videóval

Címkék#beol videó#nosztalgiáz#Egyed nap#retró#Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör#Öreg ház

Igazi nosztalgiabulit tartottak hétfőn a békéscsabai evangélikus nagytemplom mögött, az Öreg háznál. A Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör immár hatodik alkalommal szervezte meg az Egyed napot.

Licska Balázs

Egyed, amit hoztál! – ezt a jelszót adta ki a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör annak apropóján, hogy szeptember 1-jén Egyed napja volt. 

Egyed nap az Öreg háznál
A nosztalgia, a 70-es évek jegyében telt az Egyed nap az Öreg háznál. Fotó: Beol.hu 

Az evangélikus nagytemplom mögött, az Öreg háznál hatalmat bulit csaptak hétfőn, az Egyed napon most is a gasztronómia játszotta a főszerepet. Mácsai Sándor, a kör elnöke elmondta, hogy a korábbi években volt, hogy

  • Szent István korát,

volt, hogy

  • a szlovák, a sváb vagy az ősmagyar vonalat

idézték meg az ételekkel és az italokkal. Ezúttal változtattak ezen.

Ráncdalfesztivált is tartottak az Egyed nap keretében

Most mindenki azt fogyasztotta, amit hozott – tette hozzá, hogy most nosztalgiabulit csaptak, így annak jegyében retró szendvicsek kerültek a legtöbb vendég asztalára, mellé pedig sört csapoltak, bort kóstoltattak. A zene sem maradhatott el természetesen, a 70-es évek hangulatáról a Kemény Gitárklub gondoskodott, amely korabeli slágerekkel készült, és így táncdalfesztivál helyett ráncdalfesztivált tartottak.

Fotó: Beol.hu

Mintegy 120-an nosztalgiáztak az Öreg háznál

Az Egyed napon mintegy 120-an vettek részt, és Mácsai Sándor elnök szerint olyan kulturált kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget kínált a nosztalgiázni vágyóknak a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör, amely példa nélküli. Emlékeztetett, hogy korábban, több éven át Ivó napja alkalmából tartottak hasonló rendezvényt, a koronavírus-járvány időszaka után viszont áttértek inkább az Egyed napra.

Fotó: Beol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu