3 órája
Kiadták Egyed napra a jelszót az Öreg háznál: egyed, amit hoztál! - videóval
Igazi nosztalgiabulit tartottak hétfőn a békéscsabai evangélikus nagytemplom mögött, az Öreg háznál. A Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör immár hatodik alkalommal szervezte meg az Egyed napot.
Egyed, amit hoztál! – ezt a jelszót adta ki a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör annak apropóján, hogy szeptember 1-jén Egyed napja volt.
Az evangélikus nagytemplom mögött, az Öreg háznál hatalmat bulit csaptak hétfőn, az Egyed napon most is a gasztronómia játszotta a főszerepet. Mácsai Sándor, a kör elnöke elmondta, hogy a korábbi években volt, hogy
- Szent István korát,
volt, hogy
- a szlovák, a sváb vagy az ősmagyar vonalat
idézték meg az ételekkel és az italokkal. Ezúttal változtattak ezen.
Ráncdalfesztivált is tartottak az Egyed nap keretében
Most mindenki azt fogyasztotta, amit hozott – tette hozzá, hogy most nosztalgiabulit csaptak, így annak jegyében retró szendvicsek kerültek a legtöbb vendég asztalára, mellé pedig sört csapoltak, bort kóstoltattak. A zene sem maradhatott el természetesen, a 70-es évek hangulatáról a Kemény Gitárklub gondoskodott, amely korabeli slágerekkel készült, és így táncdalfesztivál helyett ráncdalfesztivált tartottak.
Mintegy 120-an nosztalgiáztak az Öreg háznál
Az Egyed napon mintegy 120-an vettek részt, és Mácsai Sándor elnök szerint olyan kulturált kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget kínált a nosztalgiázni vágyóknak a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör, amely példa nélküli. Emlékeztetett, hogy korábban, több éven át Ivó napja alkalmából tartottak hasonló rendezvényt, a koronavírus-járvány időszaka után viszont áttértek inkább az Egyed napra.
Új korszak kezdődött, bejelentést tettek a rendhagyó tanévnyitón – galériával, videóval
Nincs fék a Lidl-nél: belekóstoltunk a TikTok trendekbe, itt a Beol nagy ízkísérlete – videóval