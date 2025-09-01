Kiadták Egyed napra a jelszót az Öreg háznál: egyed, amit hoztál! - videóval

Egyed, amit hoztál! – ezt a jelszót adta ki a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör annak apropóján, hogy szeptember 1-jén Egyed napja volt.

A nosztalgia, a 70-es évek jegyében telt az Egyed nap az Öreg háznál. Fotó: Beol.hu

Az evangélikus nagytemplom mögött, az Öreg háznál hatalmat bulit csaptak hétfőn, az Egyed napon most is a gasztronómia játszotta a főszerepet. Mácsai Sándor, a kör elnöke elmondta, hogy a korábbi években volt, hogy

Szent István korát,

volt, hogy

a szlovák, a sváb vagy az ősmagyar vonalat

idézték meg az ételekkel és az italokkal. Ezúttal változtattak ezen.

Ráncdalfesztivált is tartottak az Egyed nap keretében

Most mindenki azt fogyasztotta, amit hozott – tette hozzá, hogy most nosztalgiabulit csaptak, így annak jegyében retró szendvicsek kerültek a legtöbb vendég asztalára, mellé pedig sört csapoltak, bort kóstoltattak. A zene sem maradhatott el természetesen, a 70-es évek hangulatáról a Kemény Gitárklub gondoskodott, amely korabeli slágerekkel készült, és így táncdalfesztivál helyett ráncdalfesztivált tartottak.

Fotó: Beol.hu

Mintegy 120-an nosztalgiáztak az Öreg háznál

Az Egyed napon mintegy 120-an vettek részt, és Mácsai Sándor elnök szerint olyan kulturált kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget kínált a nosztalgiázni vágyóknak a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör, amely példa nélküli. Emlékeztetett, hogy korábban, több éven át Ivó napja alkalmából tartottak hasonló rendezvényt, a koronavírus-járvány időszaka után viszont áttértek inkább az Egyed napra.