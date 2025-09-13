szeptember 13., szombat

Egészségügyi szolgáltatás

1 órája

Fontos változás lépett életbe a Taj-kártyáknál, sokba kerül, ha erre nem figyel

A TAJ-kártya bemutatása után megjelenhet a TAJ szám a zöld mellett több színben, ám ami a leginkább problémás, az az, hogy pirosan is. Vannak, akik nem biztosítottak és nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. Nekik egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük. Ebben történt egy fontos változás, nem árt tehát résen lenni.

Licska Balázs

Biztosítottnak számítanak azok, akik dolgoznak, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, a gyermekek, de többek között azok is, akik álláskeresési támogatást kapnak. Rajtuk kívül ugyancsak jogosultak egészségügyi szolgáltatásra például a nyugdíjasok, azok, akik otthon vannak kisgyermekükkel, a felnőttként tanulók, a szociálisan rászorultak, a hajléktalanok – derült ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjairól. Azok viszont, akik nem tartoznak egyik körbe sem, kötelesek egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

Fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot? Bajba kerülhet!
Vannak, akiknek egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük, hogy érvényes legyen a TAJ-kártya. Illusztráció: Shutterstock

Ők azok, akik kötelesek egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni

Muszáj megfizetniük az egészségügyi szolgáltatási járulékot, különben a TAJ-kártya nem lesz érvényes, és ha orvoshoz kell menniük betegen, bajba kerülhetnek. A Sonline hívta fel a figyelmet arra a cikkében, hogy az összeg emelkedett a közelmúltban, így

  • havonta 11 800 forintra, 
  • törthónapban napi 390 forintra.

A járulékot minden hónap 12-éig kell megfizetni, ezt meg lehet tenni többek között csekken vagy átutalással. 

Ha nem fizet, akkor a TAJ-kártya érvénytelenné válik

Ha ezt nem fizetik meg, és a hátralék túllépi az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének hatszorosát, azaz a 70 800 forintot, akkor a TAJ-kártya érvénytelenné válik, tehát nem veheti igénybe térítésmentesen az egészségügyi szolgáltatást. A TAJ szám akkor lesz ismét érvényes, ha a tartozást kiegyenlítik. 

Ez is fájhat, amikor megjelenik betegen a háziorvos előtt

Minden egyes ellátás, legyen szó egy szokásos háziorvosi rendelésről vagy egy hétvégi ügyeletről, egy ellenőrzéssel kezdődik – mondta egy békéscsabai háziorvos. Hozzátette, hogy elkérik a betegtől valamely fényképes igazolványt, a lakcímkártyát, a TAJ-kártyát. Ha minden rendben van, akkor zöld szín jelenik meg, ha viszont érvénytelen a TAJ-kártya, akkor piros. Egyébként rengeteg szín szóba jöhet, azok jelzik például az adótartozást vagy azt, hogy a beteg itthon nem, de külföldön biztosított.

Annál is többet fizethet a gyógyszertárban, mint előzetesen gondolta

Hangsúlyozta: olyan nem fordulhat elő, hogy elküldik a beteget. Az viszont igen, hogy fizetni kell az ellátásért, például a vérvételnél kifizettetik az egyes tételeket, illetve, ha gyógyszert írnak fel a páciensnek, akkor a patikában nem a támogatott árat, hanem a gyógyszerek teljes árát kell fizetnie.

Ha nem fizet, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kerül a tartozása

Évekkel ezelőtt többször is megtörtént, hogy érvénytelen volt a TAJ-kártya, de mostanában ritkák az ilyen esetek – mondta. Főleg azoknál fordul elő, akik külföldön dolgoznak, ám elfeledkeznek arról, hogy itthon meg kell fizetniük az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A hátralékot korábban akár éveken át is lehetett halmozni, most viszont átkerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a tartozás, amely igyekszik is azt behajtani, ezért is lehet szerinte, hogy kevesebb az érvénytelen TAJ-kártya.

 

 

 

