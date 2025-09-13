Fontos változás lépett életbe a Taj-kártyáknál, sokba kerül, ha erre nem figyel

Biztosítottnak számítanak azok, akik dolgoznak, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, a gyermekek, de többek között azok is, akik álláskeresési támogatást kapnak. Rajtuk kívül ugyancsak jogosultak egészségügyi szolgáltatásra például a nyugdíjasok, azok, akik otthon vannak kisgyermekükkel, a felnőttként tanulók, a szociálisan rászorultak, a hajléktalanok – derült ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjairól. Azok viszont, akik nem tartoznak egyik körbe sem, kötelesek egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

Vannak, akiknek egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük, hogy érvényes legyen a TAJ-kártya. Illusztráció: Shutterstock

Ők azok, akik kötelesek egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni

Muszáj megfizetniük az egészségügyi szolgáltatási járulékot, különben a TAJ-kártya nem lesz érvényes, és ha orvoshoz kell menniük betegen, bajba kerülhetnek. A Sonline hívta fel a figyelmet arra a cikkében, hogy az összeg emelkedett a közelmúltban, így

havonta 11 800 forintra,

törthónapban napi 390 forintra.

A járulékot minden hónap 12-éig kell megfizetni, ezt meg lehet tenni többek között csekken vagy átutalással.

Ha nem fizet, akkor a TAJ-kártya érvénytelenné válik

Ha ezt nem fizetik meg, és a hátralék túllépi az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének hatszorosát, azaz a 70 800 forintot, akkor a TAJ-kártya érvénytelenné válik, tehát nem veheti igénybe térítésmentesen az egészségügyi szolgáltatást. A TAJ szám akkor lesz ismét érvényes, ha a tartozást kiegyenlítik.

Ez is fájhat, amikor megjelenik betegen a háziorvos előtt

Minden egyes ellátás, legyen szó egy szokásos háziorvosi rendelésről vagy egy hétvégi ügyeletről, egy ellenőrzéssel kezdődik – mondta egy békéscsabai háziorvos. Hozzátette, hogy elkérik a betegtől valamely fényképes igazolványt, a lakcímkártyát, a TAJ-kártyát. Ha minden rendben van, akkor zöld szín jelenik meg, ha viszont érvénytelen a TAJ-kártya, akkor piros. Egyébként rengeteg szín szóba jöhet, azok jelzik például az adótartozást vagy azt, hogy a beteg itthon nem, de külföldön biztosított.

Annál is többet fizethet a gyógyszertárban, mint előzetesen gondolta

Hangsúlyozta: olyan nem fordulhat elő, hogy elküldik a beteget. Az viszont igen, hogy fizetni kell az ellátásért, például a vérvételnél kifizettetik az egyes tételeket, illetve, ha gyógyszert írnak fel a páciensnek, akkor a patikában nem a támogatott árat, hanem a gyógyszerek teljes árát kell fizetnie.