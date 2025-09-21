Pataky Attiláék bevették a gyulai várkertet, az Edda óriási sikerű koncertet adott – fotók, videó

Az Edda Művek az 1980-as évektől kezdve napjainkig nagyon népszerű a közönség soraiban. Pataky Attiláék olyan évtizedek óta népszerű dalokat jegyeznek a teljesség igénye nélkül, mint a Minden sarkon, az Álom, A hűtlen, a Kölyköd voltam, A Kör, a Gyere őrült, Éjjel érkezem, Mi vagyunk a rock, Szellemvilág – és még sorolhatnánk a slágereket. A gyulai várkertben is felcsendültek a régi és az új Edda-dalok, amelyet a sok ezres közönség együtt énekelt Pataky Attiláékkal.

Az Edda koncerjént óriási tömeg gyűlt össze a várkertben. Fotó: Kiss Zoltán

Szombaton a Török Ádám Emlékzenekar is színpadra lépett Gyulán, de Dévaványán is szerencsekoncertet tartottak: itt Curtis és Charlie lépett fel.