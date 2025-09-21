szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legenda

4 órája

Pataky Attiláék bevették a gyulai várkertet, az Edda óriási sikerű koncertet adott – fotók, videó

Címkék#várkert#koncert#beol videó#Edda#Gyula

A Szerencsekoncertek keretében Gyulán lépett fel a magyar rocktörténet egyik legjelentősebb zenekara, amelynek dalain generációk nőttek fel. Az Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adott a várkertben.

Papp Gábor

Az Edda Művek az 1980-as évektől kezdve napjainkig nagyon népszerű a közönség soraiban. Pataky Attiláék olyan évtizedek óta népszerű dalokat jegyeznek a teljesség igénye nélkül, mint a Minden sarkon, az Álom, A hűtlen, a Kölyköd voltam, A Kör, a Gyere őrült, Éjjel érkezem, Mi vagyunk a rock, Szellemvilág – és még sorolhatnánk a slágereket. A gyulai várkertben is felcsendültek a régi és az új Edda-dalok, amelyet a sok ezres közönség együtt énekelt Pataky Attiláékkal.

Edda koncert Gyulán
Az Edda koncerjént óriási tömeg gyűlt össze a várkertben. Fotó: Kiss Zoltán

Szombaton a Török Ádám Emlékzenekar is színpadra lépett Gyulán, de Dévaványán is szerencsekoncertet tartottak: itt Curtis és Charlie lépett fel.

 

Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adott

Fotók: Kiss Zoltán

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu