Pataky Attiláék bevették a gyulai várkertet, az Edda óriási sikerű koncertet adott – fotók, videó
A Szerencsekoncertek keretében Gyulán lépett fel a magyar rocktörténet egyik legjelentősebb zenekara, amelynek dalain generációk nőttek fel. Az Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adott a várkertben.
Az Edda Művek az 1980-as évektől kezdve napjainkig nagyon népszerű a közönség soraiban. Pataky Attiláék olyan évtizedek óta népszerű dalokat jegyeznek a teljesség igénye nélkül, mint a Minden sarkon, az Álom, A hűtlen, a Kölyköd voltam, A Kör, a Gyere őrült, Éjjel érkezem, Mi vagyunk a rock, Szellemvilág – és még sorolhatnánk a slágereket. A gyulai várkertben is felcsendültek a régi és az új Edda-dalok, amelyet a sok ezres közönség együtt énekelt Pataky Attiláékkal.
Szombaton a Török Ádám Emlékzenekar is színpadra lépett Gyulán, de Dévaványán is szerencsekoncertet tartottak: itt Curtis és Charlie lépett fel.
Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adottFotók: Kiss Zoltán
