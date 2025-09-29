32 perce
Életveszélyes e-rolleres balesetek és kormányzati jövőkép Békés vármegyében
A közelmúltban két rendkívül súlyos baleset történt Csorváson. Az egyiknél egy felnőtt, a másiknál egy gyermek élete került közvetlen életveszélybe e-rolleres baleset miatt. A város vezetői figyelmeztetést adtak ki. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.
A két rendkívül súlyos csorvási e-rolleres baleset után Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző felhívást tett közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán. Az e-rolleres balesetek száma nő, közlekedési szabályok betartását kérik.
E-rolleres balesetek: megfontoltságot kérnek
Őszinte aggodalmunk és felelősségérzetünk késztet arra, hogy felhívjuk a felnőttek és a gyermekek figyelmét az e-rollerek biztonságos használatának fontosságára.
Mint írják, más eszköz nem áll rendelkezésükre, mivel az önkormányzatnak nincs hatásköre arra, hogy helyi szabályozással éljen közlekedési eszköz használatára vonatkozóan. A KRESZ rendelkezései 2026-tól szigorú szabályokat vezetnek be az e-rollerek használatára, tekintettel arra, hogy országosan is sok baleset következik be velük kapcsolatban.
Orbán Viktor: 160 km/órás vasút, új autópályák és 50 ezer munkahely vár az Alföldre – galériával, videóval
Nem Önök jöttek miattunk, hanem mi jöttünk Önök miatt – kezdte Lőkösházán elmondott beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelte, 105 éve leválasztották Magyarországot, köztük Békés vármegyét a Kárpátok lábáig tartó térségtől, és ezzel megfosztották attól a természetes vérkeringéstől, ami élettel töltötte meg az itteni világot.
Vasútvonal átadó ünnepségFotók: Dinya Magdolna
Békéscsaba-Lökösháza vasútvonal átadóFotók: Lehoczky Péter
Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval
Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt – fogalmazott portálunknak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfővel folytatott beszélgetésben sorra vettük a térségi beruházásokat.
Hatalmas tűz pusztított Békésben, plusz egységeket riasztottak – galériával
Sűrű füst gomolyog Dévaványa és Ecsegfalva között. A természet közepén pusztító erő bontakozik ki – a tűzoltók versenyt futnak az idővel.
Szállásépület égett DévaványánFotók: BM OKF
Már reggel rendőrök lepték el a kereszteződést, ezért küldték őket oda – galériával, videóval
Sokan meglepődtek, amikor szerdán reggel rendőrök jelentek meg a város egyik legforgalmasabb kereszteződésében. Utánajártunk, hogy mi történt. Ahogy korábban jeleztük, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság karos forgalomirányító képzést tart rendőreinek. Az elméleti rész már lezajlott, a gyakorlati feladatokat pedig a következő hetekben hajtják végre Békéscsabán, az Andrássy út – Tulipán utca – Kazinczy utca kereszteződésében. A rendőri irányítás szerdán reggel 8-kor kezdődött el a helyszínen.
Forgalomirányítási gyakorlat BékéscsabánFotók: Dinya Magdolna
Új szoborral gazdagodott a város főutcája: a Gazdiváró a hűség jelképe
Egy kutyát ábrázoló köztéri alkotást avattak fel szombaton a Munkácsy Fest művészeti fesztivál keretében Békéscsabán. A Gazdiváró nevet viselő szobor az Andrássy út-Munkácsy utca kereszteződésében egy felajánlás révén jöhetett létre.
Fekvőtámasz száguldó motoron és elképesztő trükkök garmadája: képeken és videón a Streetfighter Nap
Néhány órára biztosan semmivé váltak a fizika törvényei szombaton. A Streetfighter Napon ismét jelen volt a motoros stunt riderek színe-java, hogy szemkápráztató, néha teljesen valószerűtlen mutatványokkal szórakoztassák a nézőket.
Látványos képeken a mezőberényi stunt rider showFotók: Mezei Dániel
Streetfighter nap MezőberénybenFotók: Bencsik Ádám
A fiatal gyulai művész neve már Rómában és Párizsban is jól cseng
Több ezer diák vonult fáklyákkal a csabai utcákon - videóval, galériával