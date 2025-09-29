szeptember 29., hétfő

32 perce

Életveszélyes e-rolleres balesetek és kormányzati jövőkép Békés vármegyében

Címkék#Békés vármegye#rolleres baleset#Orbán Viktor#összefoglaló#visszatekintő#rendőr#életveszély

A közelmúltban két rendkívül súlyos baleset történt Csorváson. Az egyiknél egy felnőtt, a másiknál egy gyermek élete került közvetlen életveszélybe e-rolleres baleset miatt. A város vezetői figyelmeztetést adtak ki. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.

Beol.hu

A két rendkívül súlyos csorvási e-rolleres baleset után Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző felhívást tett közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán. Az e-rolleres balesetek száma nő, közlekedési szabályok betartását kérik.

E-rolleres balesetek miatt óvatosságra és megfontoltságra kérnek
Egyre gyakoribbak az e-rolleres balesetek Békésben is. Fotó:  Shutterstock

E-rolleres balesetek: megfontoltságot kérnek

Őszinte aggodalmunk és felelősségérzetünk késztet arra, hogy felhívjuk a felnőttek és a gyermekek figyelmét az e-rollerek biztonságos használatának fontosságára.

Mint írják, más eszköz nem áll rendelkezésükre, mivel az önkormányzatnak nincs hatásköre arra, hogy helyi szabályozással éljen közlekedési eszköz használatára vonatkozóan. A KRESZ rendelkezései 2026-tól szigorú szabályokat vezetnek be az e-rollerek használatára, tekintettel arra, hogy országosan is sok baleset következik be velük kapcsolatban. 

Orbán Viktor: 160 km/órás vasút, új autópályák és 50 ezer munkahely vár az Alföldre – galériával, videóval

Nem Önök jöttek miattunk, hanem mi jöttünk Önök miatt – kezdte Lőkösházán elmondott beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelte, 105 éve leválasztották Magyarországot, köztük Békés vármegyét a Kárpátok lábáig tartó térségtől, és ezzel megfosztották attól a természetes vérkeringéstől, ami élettel töltötte meg az itteni világot.

Vasútvonal átadó ünnepség

Fotók: Dinya Magdolna

Békéscsaba-Lökösháza vasútvonal átadó

Fotók: Lehoczky Péter

Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval

Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt – fogalmazott portálunknak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfővel folytatott beszélgetésben sorra vettük a térségi beruházásokat.

Orbán Viktor miniszterelnökkel Gyulán készítettünk interjút. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benkő Vivien Cher

Hatalmas tűz pusztított Békésben, plusz egységeket riasztottak – galériával

Sűrű füst gomolyog Dévaványa és Ecsegfalva között. A természet közepén pusztító erő bontakozik ki – a tűzoltók versenyt futnak az idővel.

Szállásépület égett Dévaványán

Fotók: BM OKF

Már reggel rendőrök lepték el a kereszteződést, ezért küldték őket oda – galériával, videóval

Sokan meglepődtek, amikor szerdán reggel rendőrök jelentek meg a város egyik legforgalmasabb kereszteződésében. Utánajártunk, hogy mi történt. Ahogy korábban jeleztük, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság karos forgalomirányító képzést tart rendőreinek. Az elméleti rész már lezajlott, a gyakorlati feladatokat pedig a következő hetekben hajtják végre Békéscsabán, az Andrássy út – Tulipán utca – Kazinczy utca kereszteződésében. A rendőri irányítás szerdán reggel 8-kor kezdődött el a helyszínen.

Forgalomirányítási gyakorlat Békéscsabán

Fotók: Dinya Magdolna

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Új szoborral gazdagodott a város főutcája: a Gazdiváró a hűség jelképe

Egy kutyát ábrázoló köztéri alkotást avattak fel szombaton a Munkácsy Fest művészeti fesztivál keretében Békéscsabán. A Gazdiváró nevet viselő szobor az Andrássy út-Munkácsy utca kereszteződésében egy felajánlás révén jöhetett létre.

Felavatták a Gazdiváró című szobrot Békéscsabán az Andrássy út-Munkácsy utca kereszteződésében. Fotó: Vincze Attila

Fekvőtámasz száguldó motoron és elképesztő trükkök garmadája: képeken és videón a Streetfighter Nap

Néhány órára biztosan semmivé váltak a fizika törvényei szombaton. A Streetfighter Napon ismét jelen volt a motoros stunt riderek színe-java, hogy szemkápráztató, néha teljesen valószerűtlen mutatványokkal szórakoztassák a nézőket.

Látványos képeken a mezőberényi stunt rider show

Fotók: Mezei Dániel

Streetfighter nap Mezőberényben

Fotók: Bencsik Ádám

 

