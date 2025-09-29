Életveszélyes e-rolleres balesetek és kormányzati jövőkép Békés vármegyében

A két rendkívül súlyos csorvási e-rolleres baleset után Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző felhívást tett közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán. Az e-rolleres balesetek száma nő, közlekedési szabályok betartását kérik.

Egyre gyakoribbak az e-rolleres balesetek Békésben is. Fotó: Shutterstock

E-rolleres balesetek: megfontoltságot kérnek

Őszinte aggodalmunk és felelősségérzetünk késztet arra, hogy felhívjuk a felnőttek és a gyermekek figyelmét az e-rollerek biztonságos használatának fontosságára.

Mint írják, más eszköz nem áll rendelkezésükre, mivel az önkormányzatnak nincs hatásköre arra, hogy helyi szabályozással éljen közlekedési eszköz használatára vonatkozóan. A KRESZ rendelkezései 2026-tól szigorú szabályokat vezetnek be az e-rollerek használatára, tekintettel arra, hogy országosan is sok baleset következik be velük kapcsolatban.

Orbán Viktor: 160 km/órás vasút, új autópályák és 50 ezer munkahely vár az Alföldre – galériával, videóval

Nem Önök jöttek miattunk, hanem mi jöttünk Önök miatt – kezdte Lőkösházán elmondott beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelte, 105 éve leválasztották Magyarországot, köztük Békés vármegyét a Kárpátok lábáig tartó térségtől, és ezzel megfosztották attól a természetes vérkeringéstől, ami élettel töltötte meg az itteni világot.