Tragédia az e-rolleren: egy gyermek és egy felnőtt kritikus állapotba került – megszólalt a polgármester
A közelmúltban két súlyos baleset is megrázta a kisvárost. Egy felnőtt és egy csorvási gyermek is életveszélybe került e-rolleres baleset következtében. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 22-én.
A két rendkívül súlyos csorvási e-rolleres baleset után Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző felhívást tett közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán.
E-rolleres balesetek: megfontoltságot kérnek
Magyarországon már halálos tragédia is történt e-roller miatt, de Békésben is szaporodnak az ilyen jellegű balesetek: rögtön szinte a tanévkezdés után számoltunk be arról, hogy egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak, könnyű sérülést szenvedett.
Szexuálisan molesztált két fiút is a gyermekfelügyelő
A Szegedi Ítélőtáblán folytatódik hamarosan a 60 éves férfi ügye. Egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában dolgozott gyermekfelügyelőként, 13 és 15 éves fiúkat molesztált. Szexuális erőszak miatt kell felelnie.
A 60 éves férfi ügyében korábban a Békés Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Gyulai Törvényszék járt el. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként dolgozott. 2022-ben és 2023-ban időnként – a feladatainak ellátásakor – a neveltekkel közös szobában töltötte az éjszakát, és ezt használta ki.
Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházásával gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba
A Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos békéscsabai beruházása biztosítja, hogy Békés vármegye és Magyarország egy csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson Európában – nyilatkozta hírportálunknak Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszterrel a 2500 munkahelyet teremtő Vulcan Shield Global beruházás várható hatásairól és több Békés vármegyét érintő kérdésről is beszélgettünk.
Furcsa betörő: új és használt bugyikért vállalta a kockázatot
Egészen döbbenetes, hogy milyen zsákmányért tört be egy férfi egy nő házába. Új és használt bugyit lopott, többet is, de melltartókat is elvitt. Az ügyében a minap született jogerős ítélet.
Nem éjjel, settenkedve, hanem napközben tört be tavaly szeptember 13-án egy vésztői férfi egy nő házába. Bemászott a kerítésen, majd bedobta egy kővel az udvarra néző ablakot, és azon keresztül jutott be az épületbe. A férfi a ház különböző helyiségeiből vadonatúj és használt bugyit lopott, összesen huszonötöt, de két melltartót is elvitt, összesen 5 ezer forint értékben.
Sokan ámulva figyelték: a szerencsés horgász fél órán át birkózott a tó szörnyével
216 centis 70 kilós óriást fogott Békéscsabán, a Csaba-tóból Such András. Nem csak a gigaharcsa kifogásának, de a visszaengedésének a története is érdekesen alakult. Nem mellesleg rekord született, ez a hal lett a legnagyobb kifogott harcsa a tóból.
A gigaharcsa fogásával kapcsolatban a békéscsabai Such András elárulta, hogy pénteken délután érkezett meg barátjával Tira Róberttel a Csaba-tóhoz horgászni, ahol kuttyogtató technikát alkalmaztak. Néhány kisebb harcsát fogtak, amikor délután fél hat körül megérkezett az óriás.
Rossz helyre utaltál? Mutatjuk, hogy kaphatod vissza a pénzed!
Hosszú számsorok, apró kijelző, és elég egy rossz mozdulat: máris idegen számlán landolhat a pénzünk. A téves utalás ijesztő helyzet, de van esély a kármentésre – mutatjuk, mit tehetsz.
A bankszámlaszám nem véletlenszerű számhalmaz, minden részének funkciója van. Az első számjegyek a bankot és a fiókot azonosítják, van ellenőrző kód, sőt az IBAN esetében országjelzés és plusz biztonsági szám is. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy ha hibásan pötyögsz be egy számsort, a rendszer egyszerűen visszadobja az utalást, így a pénz nem hagyja el a számládat.
Ezt a koncertet sose felejti el a Tankcsapda frontembere – képek, videó
Dévaványán lépett fel vasárnap este a Tankcsapda. A koncertre aludt egyet a zenekar frontembere, Fejes Tamás, majd gyorsértékelést adott, de a Tankcsapda hivatalos oldalán is leírták, mit tapasztaltak.
Dévaványán koncertezett a TankcsapdaFotók: Szabó József
