Tragédia az e-rolleren: egy gyermek és egy felnőtt kritikus állapotba került – megszólalt a polgármester

A két rendkívül súlyos csorvási e-rolleres baleset után Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző felhívást tett közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán.

Egyre gyakoribbak az e-rolleres balesetek Békésben is. Illusztráció: Shutterstock

E-rolleres balesetek: megfontoltságot kérnek

Magyarországon már halálos tragédia is történt e-roller miatt, de Békésben is szaporodnak az ilyen jellegű balesetek: rögtön szinte a tanévkezdés után számoltunk be arról, hogy egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak, könnyű sérülést szenvedett.

Szexuálisan molesztált két fiút is a gyermekfelügyelő

A Szegedi Ítélőtáblán folytatódik hamarosan a 60 éves férfi ügye. Egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában dolgozott gyermekfelügyelőként, 13 és 15 éves fiúkat molesztált. Szexuális erőszak miatt kell felelnie.

A gyermekfelügyelő a lakásotthonban egy 13 és egy 15 éves fiút molesztált szexuálisan az elsőfokú ítélet szerint. Illusztráció: Shutterstock

A 60 éves férfi ügyében korábban a Békés Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Gyulai Törvényszék járt el. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként dolgozott. 2022-ben és 2023-ban időnként – a feladatainak ellátásakor – a neveltekkel közös szobában töltötte az éjszakát, és ezt használta ki.

Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházásával gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba

A Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos békéscsabai beruházása biztosítja, hogy Békés vármegye és Magyarország egy csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson Európában – nyilatkozta hírportálunknak Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházása 2500 munkahelyet teremt. Fotó: MW-archívum

A külgazdasági és külügyminiszterrel a 2500 munkahelyet teremtő Vulcan Shield Global beruházás várható hatásairól és több Békés vármegyét érintő kérdésről is beszélgettünk.

Furcsa betörő: új és használt bugyikért vállalta a kockázatot

Egészen döbbenetes, hogy milyen zsákmányért tört be egy férfi egy nő házába. Új és használt bugyit lopott, többet is, de melltartókat is elvitt. Az ügyében a minap született jogerős ítélet.