szeptember 22., hétfő

Móric névnap

25°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Tragédia az e-rolleren: egy gyermek és egy felnőtt kritikus állapotba került – megszólalt a polgármester

Címkék#e-roller#Békés vármegye#Vulcan Shield Glo#összefoglaló#baleset#Békéscsaba

A közelmúltban két súlyos baleset is megrázta a kisvárost. Egy felnőtt és egy csorvási gyermek is életveszélybe került e-rolleres baleset következtében. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 22-én.

Beol.hu

A két rendkívül súlyos csorvási e-rolleres baleset után Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző felhívást tett közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán.

e-rolleres balesetek egyre gyakoribbak
Egyre gyakoribbak az e-rolleres balesetek Békésben is. Illusztráció: Shutterstock

E-rolleres balesetek: megfontoltságot kérnek

Magyarországon már halálos tragédia is történt e-roller miatt, de Békésben is szaporodnak az ilyen jellegű balesetek: rögtön szinte a tanévkezdés után számoltunk be arról, hogy egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak, könnyű sérülést szenvedett.

Szexuálisan molesztált két fiút is a gyermekfelügyelő

A Szegedi Ítélőtáblán folytatódik hamarosan a 60 éves férfi ügye. Egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában dolgozott gyermekfelügyelőként, 13 és 15 éves fiúkat molesztált. Szexuális erőszak miatt kell felelnie.

lakásotthonban molesztált szexuálisan 2 fiatal fiút
A gyermekfelügyelő a lakásotthonban egy 13 és egy 15 éves fiút molesztált szexuálisan az elsőfokú ítélet szerint. Illusztráció: Shutterstock

A 60 éves férfi ügyében korábban a Békés Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Gyulai Törvényszék járt el. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként dolgozott. 2022-ben és 2023-ban időnként – a feladatainak ellátásakor – a neveltekkel közös szobában töltötte az éjszakát, és ezt használta ki.   

Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházásával gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba

A Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos békéscsabai beruházása biztosítja, hogy Békés vármegye és Magyarország egy csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson Európában – nyilatkozta hírportálunknak Szijjártó Péter.

A Vulcan Shield Global beruházásról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházása 2500 munkahelyet teremt. Fotó: MW-archívum

A külgazdasági és külügyminiszterrel a 2500 munkahelyet teremtő Vulcan Shield Global beruházás várható hatásairól és több Békés vármegyét érintő kérdésről is beszélgettünk. 

Furcsa betörő: új és használt bugyikért vállalta a kockázatot

Egészen döbbenetes, hogy milyen zsákmányért tört be egy férfi egy nő házába. Új és használt bugyit lopott, többet is, de melltartókat is elvitt. Az ügyében a minap született jogerős ítélet.

Bugyit lopott a férfi a nő házából
Főleg bugyit lopott, de melltartót is elvitt a vésztői férfi a nő házából. Illusztráció: Shutterstock

Nem éjjel, settenkedve, hanem napközben tört be tavaly szeptember 13-án egy vésztői férfi egy nő házába. Bemászott a kerítésen, majd bedobta egy kővel az udvarra néző ablakot, és azon keresztül jutott be az épületbe. A férfi a ház különböző helyiségeiből vadonatúj és használt bugyit lopott, összesen huszonötöt, de két melltartót is elvitt, összesen 5 ezer forint értékben. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Sokan ámulva figyelték: a szerencsés horgász fél órán át birkózott a tó szörnyével

216 centis 70 kilós óriást fogott Békéscsabán, a Csaba-tóból Such András. Nem csak a gigaharcsa kifogásának, de a visszaengedésének a története is érdekesen alakult. Nem mellesleg rekord született, ez a hal lett a legnagyobb kifogott harcsa a tóból.

Gigaharcsa a tóban
Gigaharcsát fogott Such András a Csaba-tavon. Fotó: beküldött fotó

A gigaharcsa fogásával kapcsolatban a békéscsabai Such András elárulta, hogy pénteken délután érkezett meg barátjával Tira Róberttel a Csaba-tóhoz horgászni, ahol kuttyogtató technikát alkalmaztak. Néhány kisebb harcsát fogtak, amikor délután fél hat körül megérkezett az óriás.

Rossz helyre utaltál? Mutatjuk, hogy kaphatod vissza a pénzed!

Hosszú számsorok, apró kijelző, és elég egy rossz mozdulat: máris idegen számlán landolhat a pénzünk. A téves utalás ijesztő helyzet, de van esély a kármentésre – mutatjuk, mit tehetsz.

Ha az utalás rossz számlaszámra ment, akkor azonnal cselekedni kell.
Egy  apró hiba és rossz helyre megy az utalás. Mutatjuk, mi a megoldás. Illusztráció: Shutterstock

A bankszámlaszám nem véletlenszerű számhalmaz, minden részének funkciója van. Az első számjegyek a bankot és a fiókot azonosítják, van ellenőrző kód, sőt az IBAN esetében országjelzés és plusz biztonsági szám is. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy ha hibásan pötyögsz be egy számsort, a rendszer egyszerűen visszadobja az utalást, így a pénz nem hagyja el a számládat.

Ezt a koncertet sose felejti el a Tankcsapda frontembere – képek, videó

Dévaványán lépett fel vasárnap este a Tankcsapda. A koncertre aludt egyet a zenekar frontembere, Fejes Tamás, majd gyorsértékelést adott, de a Tankcsapda hivatalos oldalán is leírták, mit tapasztaltak.

Dévaványán koncertezett a Tankcsapda

Fotók: Szabó József

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu