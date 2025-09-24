Így biztonságos az e-rollererezés: vendégünk Für Henrik

A sokakat foglalkoztató kérdésekről Für Henrikkel, a közösségi e-rollerszolgáltatást biztosító Hopp békéscsabai franchise partnerével beszélgettünk. A szakembert kérdeztük a közösségi rollerekkel kapcsolatos tapasztalatokról, szó volt arról, hogy a közösségi rollerek használata miért számít biztonságosabbnak, mint a magánhasználatú rollereké.

E-roller: a sebesség kérdését is körüljártuk

Für Henrik beszélt a sebesség megválasztásáról, illetve például a no-go zónákról is, de arról is beszélgettünk, hogy mit kell, mit érdemes tenni a biztonság érdekében. Kiderült, melyik korosztály miként használja a közösségi e-rollereket, ahogy az is, hogy a KRESZ készülő változása miként befolyásolhatja a jelenlegi helyzetet. A békéscsabai és gyulai tapasztalatokat ugyancsak érintettük.