E-rolleres balesetek úton-útfélen: aggódnak és baromi pipák olvasóink

Az utóbbi időben több e-rolleres balesetről is beszámoltunk hírportálunkon. Az iskolaév elején például egy fiatal lányt ért baleset Békéscsabán, aki a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel (e-roller) csütörtökön délután, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak.

E-rolleres balesetek: kikértük olvasóink véleményét. Illusztráció: Shutterstock

Az eset kapcsán közösségi oldalunkon is megszólítottuk olvasóinkat, és feltettük a kérdést: Mi a véleményed arról, hogy egyre több gyerek elektromos rollerrel jár iskolába? A válaszok egyértelműek voltak – aggodalom és düh.

E-roller: „ellene vagyok, mert gőzük sincs a KRESZ-ről!”

A kommentek özönlöttek, sokan fejezték ki nemtetszésüket az e-rollerező gyerekek viselkedésével kapcsolatban. Többen is veszélyesnek tartják a jelenlegi helyzetet, és úgy vélik, a jármű használatát életkorhoz és KRESZ-ismerethez kellene kötni. – Én segédmotoros jogosítványhoz kötném. Járműnek számítson, legyen kötelező sisak, térdvédő és nagyobb kerék – írta egyik olvasónk, aki szerint a legnagyobb probléma a szabályozás hiánya.

Több hozzászólásban is felmerült, hogy ideje lenne egyértelműen beépíteni az e-rollerek használatát a KRESZ-be, mivel sokan a felelőtlenséget látják a legfőbb veszélyforrásnak. – Nem az a baj, hogy azzal járnak, hanem az, hogy figyelmetlenek. Majd elütik az embert a kerékpárúton, sőt még a zebrán is! Míg a kerékpáros leszáll a zebránál, és áttolja a kerékpárját, ők átszáguldanak! – írta egy másik hozzászóló. Néhányan kitértek arra, hogy több fiatalt is láttak, akik ketten használtak egy rollert, ami egy cseppet sem veszélytelen.

A szülők hibája lenne, ha a gyermekük balesetezik?

Néhány kommentelő azzal érvelt a rollerek használatával kapcsolatban, hogy a szülők hibája, ha a gyermeküket baleset éri, hiszen ők azok, akik engedik, hogy a gyermek igénybe vegye a járművet a forgalmas úton. Egy édesanya hozzátette azt, hogy ugyan a gyermeke is e-rolleren közlekedik, mégis tudja rendeltetésszerűen használni, vigyázni magára és más, forgalomban résztvevő társaira is. Kiemelte, hogy fontos otthon elmagyarázni a gyereknek, hogy miként közlekedhet szabályosan és biztonságosan, ezzel megelőzve a tragédiát.