szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélemény

30 perce

E-rolleres balesetek úton-útfélen: aggódnak és baromi pipák olvasóink

Címkék#e-roller#vélemény#jármű#baleset#olvasók

Divat lett e-rollerrel iskolába járni – de vajon mennyire biztonságos ez? Az utóbbi időben megszaporodtak az e-rolleres balesetek, és olvasóink sem maradtak csendben: kemény véleményeket fogalmaztak meg az elektromos járműről.

Beol.hu

Az utóbbi időben több e-rolleres balesetről is beszámoltunk hírportálunkon. Az iskolaév elején például egy fiatal lányt ért baleset Békéscsabán, aki a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel (e-roller) csütörtökön délután, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak. 

E-roller baleset
E-rolleres balesetek: kikértük olvasóink véleményét. Illusztráció: Shutterstock

Az eset kapcsán közösségi oldalunkon is megszólítottuk olvasóinkat, és feltettük a kérdést: Mi a véleményed arról, hogy egyre több gyerek elektromos rollerrel jár iskolába? A válaszok egyértelműek voltak – aggodalom és düh. 

E-roller: „ellene vagyok, mert gőzük sincs a KRESZ-ről!”

A kommentek özönlöttek, sokan fejezték ki nemtetszésüket az e-rollerező gyerekek viselkedésével kapcsolatban. Többen is veszélyesnek tartják a jelenlegi helyzetet, és úgy vélik, a jármű használatát életkorhoz és KRESZ-ismerethez kellene kötni. – Én segédmotoros jogosítványhoz kötném. Járműnek számítson, legyen kötelező sisak, térdvédő és nagyobb kerék – írta egyik olvasónk, aki szerint a legnagyobb probléma a szabályozás hiánya.

Több hozzászólásban is felmerült, hogy ideje lenne egyértelműen beépíteni az e-rollerek használatát a KRESZ-be, mivel sokan a felelőtlenséget látják a legfőbb veszélyforrásnak. – Nem az a baj, hogy azzal járnak, hanem az, hogy figyelmetlenek. Majd elütik az embert a kerékpárúton, sőt még a zebrán is! Míg a kerékpáros leszáll a zebránál, és áttolja a kerékpárját, ők átszáguldanak! – írta egy másik hozzászóló. Néhányan kitértek arra, hogy több fiatalt is láttak, akik ketten használtak egy rollert, ami egy cseppet sem veszélytelen. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A szülők hibája lenne, ha a gyermekük balesetezik?

Néhány kommentelő azzal érvelt a rollerek használatával kapcsolatban, hogy a szülők hibája, ha a gyermeküket baleset éri, hiszen ők azok, akik engedik, hogy a gyermek igénybe vegye a járművet a forgalmas úton. Egy édesanya hozzátette azt, hogy ugyan a gyermeke is e-rolleren közlekedik, mégis tudja rendeltetésszerűen használni, vigyázni magára és más, forgalomban résztvevő társaira is. Kiemelte, hogy fontos otthon elmagyarázni a gyereknek, hogy miként közlekedhet szabályosan és biztonságosan, ezzel megelőzve a tragédiát. 

– Nekünk anno campingbicikli volt! Nos, néha csoda, hogy életben maradtunk! Hogy miért? Mert van az a korosztály, akit mindegy, hogy óv a szülő, tojik rá a gyerek! Igeeeen! Mert fiatal! És lüke!! Szerintem ránk is a kocsiban ülők figyeltek, amikor mi nem! – vágott vissza egy hozzászóló, aki talán azt vallja, hogy a fiatalság bolondság. 

Nos, akárhogy is, az e-roller egy új és divatos dolog, ami hódít a fiatalok körében. Ezért a rendőrség többszörösen is felhívta a figyelmet arra, hogyan használják megfelelő óvintézkedések mellett a járművet és tanácsot is adtak, milyen védőfelszerelést érdemes beszerezni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu