Tanévkezdés sokkoló pillanatokkal – e-roller okozta a bajt

Egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel (e-roller) csütörtökön délután, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak. Az elsődleges információk szerint a lány a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett.

Az e-roller baleset Békéscsabán, a Tompa utcában történt. Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

Az e-roller használóit kérik, hogy szerezzék be a védőfelszereléseket

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, kérik az elektromos rollereket használókat, hogy a járgány mellé szerezzenek be védőfelszerelést, fejvédőt, térd és könyökvédőt és mindig, még rövid úton is viseljék azokat.

– Mielőtt a közútra kimennek az e-rollerrel, olyan helyen, ahol nincs forgalom, tapasztalják ki a jármű menettulajdonságait! – Hívta fel a figyelmet Szombati Andrea. – Amíg a jármű kezelése teljesen leköti a figyelmüket, másokra kevésbé tudnak figyelni, így ne menjenek forgalmas helyre vele.

A Viharsarok csúcsot döntött: ezen a településen volt a nyár legmelegebb napja

Az idei nyár nem szűkölködött rekordokban. A forró évszak egyik „leg”-je egy Békés vármegyei településhez kötődik, ugyanis itt volt az év legmelegebb napja, itt mérték a legmagasabb hőfokot.

Otthagyta az utcán kisgyermekét, aki súlyosan megsérült

Az anyuka felügyelet nélkül hagyta az utcán kisgyermekét, hogy a közeli boltban vásároljon. A kisfiú emiatt súlyos baleset áldozata lett.

A kisfiú súlyos sérülést szenvedett a baleset során. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Tűz az asztalosüzemben, egy ember az épületben rekedt – fotók

Lángok csaptak fel egy asztalosüzemben, ráadásul egy ember az épületben rekedt. A legfontosabb az ő életének a megmentése volt.