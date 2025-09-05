1 órája
Tanévkezdés sokkoló pillanatokkal – e-roller okozta a bajt
Sorra történnek az e-rolleres balesetek, a Viharsarok csúcsot döntött, és tűz volt az asztalosüzemben. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 5-én.
Egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel (e-roller) csütörtökön délután, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak. Az elsődleges információk szerint a lány a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett.
Az e-roller használóit kérik, hogy szerezzék be a védőfelszereléseket
Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, kérik az elektromos rollereket használókat, hogy a járgány mellé szerezzenek be védőfelszerelést, fejvédőt, térd és könyökvédőt és mindig, még rövid úton is viseljék azokat.
– Mielőtt a közútra kimennek az e-rollerrel, olyan helyen, ahol nincs forgalom, tapasztalják ki a jármű menettulajdonságait! – Hívta fel a figyelmet Szombati Andrea. – Amíg a jármű kezelése teljesen leköti a figyelmüket, másokra kevésbé tudnak figyelni, így ne menjenek forgalmas helyre vele.
A Viharsarok csúcsot döntött: ezen a településen volt a nyár legmelegebb napja
Az idei nyár nem szűkölködött rekordokban. A forró évszak egyik „leg”-je egy Békés vármegyei településhez kötődik, ugyanis itt volt az év legmelegebb napja, itt mérték a legmagasabb hőfokot.
Otthagyta az utcán kisgyermekét, aki súlyosan megsérült
Az anyuka felügyelet nélkül hagyta az utcán kisgyermekét, hogy a közeli boltban vásároljon. A kisfiú emiatt súlyos baleset áldozata lett.
Tűz az asztalosüzemben, egy ember az épületben rekedt – fotók
Lángok csaptak fel egy asztalosüzemben, ráadásul egy ember az épületben rekedt. A legfontosabb az ő életének a megmentése volt.
Tűz az asztalosüzembenFotók: BM OKF
Hidd el, sisakban is menő! – az e-rolleres kupon mellé jó tanács is járt a fiataloknak
Elkezdődött a tanév, és rengeteg békéscsabai középiskolás száll ebben az időszakban e-rollerre. A Hopp közösségi e-rollerszolgáltatónál is megszólították a fiatalokat: amellett, hogy ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítottak a számukra, hasznos tanácsokkal is ellátták őket.
Komoly gubanc alakult ki Romániában: az M44-est is érinti
Nem jó hír érkezett a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi megépítéséről. Számunkra ennek megvalósulása azért különösen fontos, mert ebbe fut majd bele a keletre épülő M44-es.
Sokan nem tudják, de ezért otthon is megbírságolhatnak – videóval
Döntött a város képviselő-testülete. Ezentúl most már érdemes lesz betartani a rendeletet: kötelező lesz az utcanévtábla és a házszámok használata.