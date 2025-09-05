Tanévkezdés sokkoló pillanatokkal – e-roller okozta a bajt

szeptember 5., péntek

Sorra történnek az e-rolleres balesetek, a Viharsarok csúcsot döntött, és tűz volt az asztalosüzemben. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 5-én.

Beol.hu

Egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel (e-roller) csütörtökön délután, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak. Az elsődleges információk szerint a lány a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett.

Az első baleset már megtörtént – az e-rollereseket óvatosságra intik
Az e-roller baleset Békéscsabán, a Tompa utcában történt. Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

Az e-roller használóit kérik, hogy szerezzék be a védőfelszereléseket

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, kérik az elektromos rollereket használókat, hogy a járgány mellé szerezzenek be védőfelszerelést, fejvédőt, térd és könyökvédőt és mindig, még rövid úton is viseljék azokat.

– Mielőtt a közútra kimennek az e-rollerrel, olyan helyen, ahol nincs forgalom, tapasztalják ki a jármű menettulajdonságait! – Hívta fel a figyelmet Szombati Andrea. – Amíg a jármű kezelése teljesen leköti a figyelmüket, másokra kevésbé tudnak figyelni, így ne menjenek forgalmas helyre vele.

A Viharsarok csúcsot döntött: ezen a településen volt a nyár legmelegebb napja

Az idei nyár nem szűkölködött rekordokban. A forró évszak egyik „leg”-je egy Békés vármegyei településhez kötődik, ugyanis itt volt az év legmelegebb napja, itt mérték a legmagasabb hőfokot.

Otthagyta az utcán kisgyermekét, aki súlyosan megsérült

Az anyuka felügyelet nélkül hagyta az utcán kisgyermekét, hogy a közeli boltban vásároljon. A kisfiú emiatt súlyos baleset áldozata lett.

A kisfiú súlyos sérülést szenvedett a baleset során. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Tűz az asztalosüzemben, egy ember az épületben rekedt – fotók

Lángok csaptak fel egy asztalosüzemben, ráadásul egy ember az épületben rekedt. A legfontosabb az ő életének a megmentése volt.

Tűz az asztalosüzemben

Fotók: BM OKF

Hidd el, sisakban is menő! – az e-rolleres kupon mellé jó tanács is járt a fiataloknak

Elkezdődött a tanév, és rengeteg békéscsabai középiskolás száll ebben az időszakban e-rollerre. A Hopp közösségi e-rollerszolgáltatónál is megszólították a fiatalokat: amellett, hogy ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítottak a számukra, hasznos tanácsokkal is ellátták őket.

Kuponokat kínáltak a békéscsabai középiskolásoknak, akik így ingyenesen felszállhatnak a Hopp közösségi e-rollerszolgáltató járgányaira. Hasznos tanácsokkal is ellátták őket. Fotó: Bencsik Ádám 

Komoly gubanc alakult ki Romániában: az M44-est is érinti

Nem jó hír érkezett a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi megépítéséről. Számunkra ennek megvalósulása azért különösen fontos, mert ebbe fut majd bele a keletre épülő M44-es.

M44: nem jó hír a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi csúszása
Az M44 a tervek szerint ebbe a romániai gyorsforgalmiba csatlakozik majd be, a munkálatok csúsznak. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Sokan nem tudják, de ezért otthon is megbírságolhatnak – videóval

Döntött a város képviselő-testülete. Ezentúl most már érdemes lesz betartani a rendeletet: kötelező lesz az utcanévtábla és a házszámok használata.

