A GVH lecsap a Duolingóra, mert az pszichés nyomást gyakorol a tanulókra

A hatóság versenyfelügyeleti eljárást indított az amerikai Duolingo ellen, mert felmerült a gyanú, hogy a szolgáltató megtéveszti a magyar felhasználókat.

A GVH szerint több okból is kifogásolható a Duolingo. Fotó: Illusztráció: shutterstock.com

Mi indította el a GVH Duolingo ügyet?

A GVH Duolingóra vonatkozó közleménye szerint a vállalkozás több ponton is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytathat. A hivatal úgy véli, a Duolingo túlzó és megalapozatlan állításokat tesz nyelvtanulási módszerének hatékonyságáról – például azt sugallja, hogy egy hónap használat után tízből kilenc felhasználó magabiztosan beszéli az adott nyelvet. Emellett az is kifogásként merült fel, hogy „a nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogennel piacelsőséget hirdethet alátámasztás nélkül.

A GVH szerint a cég nem ad kellően világos tájékoztatást a felhasználási feltételekről sem, különösen az ingyenes verzió korlátairól. Ráadásul a hatóság úgy látja, a vállalkozás gyakori és kéretlen marketingüzenetekkel pszichés nyomást gyakorolhat a felhasználókra, hogy minél gyakrabban használják az alkalmazást, illetve fizessenek az előfizetésért.

A Duolingo Inc. egy, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett online nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég, amely webes felületen és mobilapplikáción keresztül elérhető. Hazánkban is rendkívül népszerű: naponta közel 380 ezren gyakorolnak vele, köztük ismert emberek is, például a válogatott labdarúgó, Callum Styles. A cég kabalája, a Duo nevű bagoly mára szinte a nyelvtanulás szimbólumává vált – írja a vg.hu.

A GVH hangsúlyozta: az eljárás megindítása nem jelenti automatikusan a jogsértés megállapítását. A következő hónapokban a hivatal a tények tisztázására törekszik. Az alapeljárás három hónapig tarthat, de indokolt esetben kétszer is meghosszabbítható.