szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

18°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eljárás

1 órája

A GVH lecsap a Duolingóra, mert az pszichés nyomást gyakorol a tanulókra

Címkék#Gazdasági Versenyhivatal#Duolingo Inc#módszer#bagoly

Veszélyben a világ egyik legismertebb nyelvtanuló alkalmazása. A zöld bagolyról ismert Duolingo a Gazdasági Versenyhivatal célkeresztjébe került.

Bátori Attila

A hatóság versenyfelügyeleti eljárást indított az amerikai Duolingo ellen, mert felmerült a gyanú, hogy a szolgáltató megtéveszti a magyar felhasználókat.

A GVH eljárást indított a Duolingo ellen.
A GVH szerint több okból is kifogásolható a Duolingo. Fotó: Illusztráció: shutterstock.com

Mi indította el a GVH Duolingo ügyet?

A GVH Duolingóra vonatkozó közleménye szerint a vállalkozás több ponton is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytathat. A hivatal úgy véli, a Duolingo túlzó és megalapozatlan állításokat tesz nyelvtanulási módszerének hatékonyságáról – például azt sugallja, hogy egy hónap használat után tízből kilenc felhasználó magabiztosan beszéli az adott nyelvet. Emellett az is kifogásként merült fel, hogy „a nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogennel piacelsőséget hirdethet alátámasztás nélkül.

A GVH szerint a cég nem ad kellően világos tájékoztatást a felhasználási feltételekről sem, különösen az ingyenes verzió korlátairól. Ráadásul a hatóság úgy látja, a vállalkozás gyakori és kéretlen marketingüzenetekkel pszichés nyomást gyakorolhat a felhasználókra, hogy minél gyakrabban használják az alkalmazást, illetve fizessenek az előfizetésért. 

@duolingo Sing along to ✨SPANISH OR VANISH✨ from DUOLINGO ON ICE! The perfect tune to avoid doing your lesson to. Buy tickets at link in bio. #fyp #duolingo #DuolingoOnIce ♬ original sound - Duolingo

A Duolingo Inc. egy, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett online nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég, amely webes felületen és mobilapplikáción keresztül elérhető. Hazánkban is rendkívül népszerű: naponta közel 380 ezren gyakorolnak vele, köztük ismert emberek is, például a válogatott labdarúgó, Callum Styles. A cég kabalája, a Duo nevű bagoly mára szinte a nyelvtanulás szimbólumává vált – írja a vg.hu. 

A GVH hangsúlyozta: az eljárás megindítása nem jelenti automatikusan a jogsértés megállapítását. A következő hónapokban a hivatal a tények tisztázására törekszik. Az alapeljárás három hónapig tarthat, de indokolt esetben kétszer is meghosszabbítható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu