Katedrán töltött majd félévszázadot, díszpolgárként köszöntötték

Ünnepi pillanatokról, példás életutak elismeréséről is szól a falunap Gádoros életében minden szeptember utolsó hétvégéjén. Idén Kozmer Imre példamutató pedagógiai tevékenységéért Gádoros díszpolgára kitüntető címet vehetett át dr. Szilágyi Tibor polgármestertől.

A díszpolgár, Kozmer Imre dr. Szilágyi Tibortól vette át az elismerést a falunapon. A szerző felvétele

Kozmer Imre Gyula 1979. augusztus 1-jétől dolgozott pedagógusként a településen. Pályája kezdetétől példamutató lelkiismeretességgel végezte feladatait. Az eltöltött 46 év tanári és igazgatói munkája során nagyon sokat tett a gyermekek színvonalas és eredményes alapfokú képzésének megvalósításáért, sikeres továbbtanulásukért.

A díszpolgár pedagógusként, közéleti emberként dolgozott Gádorosért

1991-től nyugdíjba vonulásáig a gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola igazgatója volt. A Tehetséges Gádorosi Tanulókért Alapítvány elnökeként az volt a célja, hogy az általános iskolát Gádoroson elvégzett tanulók közép- és felsőfokú iskolai tanulmányait anyagi támogatással segítsék. 1994-től 2014-ig Gádoros nagyközség önkormányzatánál települési képviselőként közreműködött és látta el az önkormányzati feladatokat. A Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület elnökhelyetteseként aktívan tevékenykedett a település életének színvonalasabbá tételéért – hangzott el a méltatásban.

Kozmer Imre és felesége az iskola tanévzáróján. Ekkor vette át az iskola nyugdíjba vonuló igazgatója az Eötvös József díjat. Fotó: Beküldött

Eötvös József-díjat kapott

Iskolavezetőként a munkatársaival és önmagával szemben támasztott követelményei és elvárásai magasak voltak. Számára a vezetői megbízás szolgálat volt. Munkáját odaadással, nagy felelősséggel, a törvényi előírásokat betartva, betartatva, empátiával végezte. Kiemelkedő munkájáért 2025-ben Eötvös József-díjat adományozott részére a köznevelésért felelős miniszter.

Céltudatos és optimista személyiség, vezetői munkájával az iskola és ezzel együtt Gádoros jövőjét, fejlődését szolgálta egész pályafutása során.

A díszpolgár a falunapon úgy fogalmazott, labdarúgó- és kézilabdaedzőként, pedagógusként, iskolaigazgatóként, közéleti emberként köszöni meg azoknak a segítségét, akik támogatták őt életpályáján. Felelevenítette, kik voltak az elmúlt évtizedekben azok a településvezetők, civilek, barátok és családtagjai, akikkel Gádorosért dolgozhatott.