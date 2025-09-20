szeptember 20., szombat

DPK

7 órája

Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lehet október 23-án – élő

Címkék#Digitális Polgári Kör#Orbán Viktor#Lázár János

A Digitális Polgári Körök országos találkozóját szeptember 20-án tartják Budapesten. A mozgalom tagsága már átlépte a 70 ezret, ami óriási siker. Élőben közvetítjük az eseményeket.

Beol.hu
Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lehet október 23-án – élő

A Magyar Nemzet tudósítása alapján szeptember 20-án rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját a Papp László Sportarénában. A regisztrált tagok száma már meghaladta a 70 ezret, ami példátlan közösségi összefogást jelez.

A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A rendezvényen expo, kulturális műsorok és színpadi program várja a látogatókat. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mond beszédet, mellettük civil szereplők is megszólalnak.

A Patrióta Youtube-csatornája élőben közvetíti az eseményt.

Az expó közel 40 kiállító részvételével zajlik, és a délutáni program előtt és után is látogatható.

Széles területeket fednek le a Digitális Polgári Körök

A Digitális Polgári Körök alapítói között gazdasági, sport- és nemzetvédelmi ügyek is képviseletet kaptak. Palóc André a Gazdálkodj okosan kör vezetője, Baji Balázs a Sportolók körét irányítja, míg Szánthó Miklós a Szuverenitásvédelmi kör élén áll. A három kör együtt a mindennapokhoz kötődő ügyektől a stratégiai kérdésekig széles területet fed le – emelte ki az Origo.

A Digitális Polgári Körök országos találkozója

Fotók: Kaiser Ákos

Külön figyelmet kap a „Zebra” polgári kör is, amely az álhírek elleni fellépés szimbóluma.

Orbán Viktor Tusnádfürdőn jelentette be a Digitális Polgári Körök létrehozását, amelyek célja a magyar identitás és kultúra védelme a digitális térben. A szombati rendezvény e mozgalom első nagy ünnepe.

Digitális Polgári Körök találkozója a Papp László sportarénában

Fotók: Kaiser Ákos

DPK-találkozó Budapesten

Fotók: Benkő Vivien Cher

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Nyugat-Európa példái intőek

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök találkozóján kijelentette: negyven éve még úgy gondolta, elég lesz egyetlen korszakváltás. Ám a pénzügyi
válság, a migráció, a covid és a háború együtt újabb terheket hoztak. „Az európai vezetők tönkretették az Európai Uniót” – fogalmazott.

A miniszterelnök emlékeztetett: 1990-ben már véghezvittek egy váltást, amely kiszabadította Magyarországot a kommunizmus alól. Most azonban újabb kihívásokkal kell szembenézni, mert az uniós vezetők hibáik miatt eltékozolták az akkori lehetőséget.

Orbán Viktor szerint a magyaroknak a saját útjukat kell járni. Nyugat-Európa példái intőek: Németországban a jóléti állam végét hirdették, Franciaországban az energiaárak az egekben, és az USA-val kötött egyezségek hátrányosak. „

Mi jobb családpolitikát és adórendszert építettünk, és megőriztük, hogy migránsmentesek vagyunk 

– jelentette ki.

A kormányfő hangsúlyozta: Brüsszel útja rosszabb, mint a tíz csapás, mert a magyar pénzt Ukrajnába vinné. Magyarország viszont békét és biztonságot akar.

Mint mondta, hatalmas tettvágy és ambíció van a kormányban. Elindították az otthonteremtési programot, a legnagyobb adócsökkentést, és asztalon van a következő tíz év országépítési terve. A digitális polgári körök ehhez adnak közösségi erőt és bátorságot.

Hatalmas beruházás indult Békéscsabán

A Papp László Sportarénában tartott rendezvényen Orbán Viktor arról beszélt, hogy a polgári körök mozgalma napról napra erősödik. Mint mondta: 

Olyan sokan vagyunk, hogy kinőjük a sportcsarnokokat. 

Úgy vélte, a következő nagy esemény egy békemenet lehet október 23-án.

A kormányfő felsorolta a régi bajtársakat: Bencsik Andrást, Kudlik Júliát és Rákay Philipet. Hende Csabának gratulált új tisztségéhez, valamint köszöntötte Szarka Tamást, Demjén Ferencet és Schmitt Pált. Orbán szerint sok fiatal is csatlakozik, akik nem akarnak a
szüleikhez hasonló helyzetbe kerülni a devizahitelek miatt.

A gazdasági fejlesztések kapcsán kiemelte: Békéscsabán egy hatalmas beruházás indult, Kelet-Magyarországon pedig gyárátadások sora zajlik. 

„Mi olyan gazdaságot építünk, ahol a kenyér szélére is jut vaj” – hangsúlyozta.

A főváros jövőjével kapcsolatban határozottan kijelentette: Budapestet nem adják fel. Történelmi felelősségről is beszélt: szerinte az ő nemzedéke már győztesként fogja lezárni a történelmet. „Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot” – szögezte le.

Elkezdődött Orbán Viktor beszéde

Orbán Viktor beszédet mond a digitális polgári körök első országos találkozóját a Papp László Sportarénában. A miniszterelnök felszólalásáról lapunk élő szöveges közvetítésben számol be.

Lázár János: Tegyük újra naggyá Magyarországot!

„Csak nekünk vannak igazán jó válaszaink” – mondta Lázár János a Digitális Polgári Körök országos találkozóján. A miniszter szerint a Fidesz mindig is az utcáról indult, és most is ott kell lenni, ahol a jövő eldől.

Ez a korszak a fordulat ideje. Felfordulás vagy nyugodt gyarapodás, liberális fordulat vagy visszatérés a normalitáshoz

 – fogalmazott. Hozzátette: az embereknek most valódi lehetőségük van irányt szabni az országnak.

Lázár beszédében kiállt Orbán Viktor politikája mellett, amely szerinte mindig a magyar önrendelkezés megvédéséről szólt. „Tegyük naggyá újra Magyarországot!” – hívta fel a hallgatóság figyelmét.

Élesen bírálta ugyanakkor Magyar Pétert, akit „ízig-vérig brüsszelita politikusnak” nevezett. „A Magyar Péterre adott szavazat öngól, nem figyelmeztetés. Jövőre az okos ember a biztonságot választja” – hangsúlyozta.

Telt ház előtt osztotta ki Kocsis Máté Magyar Pétert

A teltházas Papp László Sportarénában tartott találkozón Kocsis Máté szólt először a résztvevőkhöz. A Fidesz frakcióvezetője elmondta: a Zebra DPK a liberális álhírek elleni válasz, amelyhez mára több mint tízezer ember csatlakozott.

Kocsis emlékeztetett arra, hogy a zebra szimbóluma egy teljesen abszurd állításból született, amelyet Magyar Péter fogalmazott meg Orbán Viktorról. Ez lett az álhírgyártás emblémája.

„Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok” – emelte ki a frakcióvezető, aki szerint a baloldali média rendre ferdíti a tényeket és manipulálja a közvéleményt.

Végül úgy fogalmazott: „Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír.” Hozzátette, a jövő évi választásokon is világosan ki fog derülni, mennyien utasítják el az álhírek politikáját.

Kudlik Júlia a Szeretethimnuszból idézett

A Papp László Sportarénában több ezres közönség részvételével zajlik a Digitális Polgári Körök találkozója. A rendezvény nyitányában Demjén Ferenc A szabadság vándorai című dala csendült fel, ünnepi keretet adva a programnak. A házigazdák, Szabó Zsófi és Rákay Philip üdvözölték a résztvevőket. Kudlik Júlia fellépése és a Szeretethimnuszból vett idézete különleges erővel hatott a közönségre.

Demjén Ferenc is megjelent

Közös képet posztolt Instagram-oldalán Orbán Viktor Demjén Ferenccel. Mint ismert, a zenész legenda nemrég otthonában balesetet szenvedett, emiatt kénytelen volt elhalasztani békéscsabai koncertjét, de a jelek szerint felépült, és ő is ott van a Papp László Sportarénában.

Nagyon sokan vannak az arénában

A helyszínen készült fotókat itt éri el.

Ez a nap a közösségről szól

Orbán Balázs Facebook-bejegyzéssel jelentkezett a sportarénából. Mint írja: a digitális honfoglalás elkezdődött.

Ezért támadják a polgári közösséget

A Digitális Polgári Körök találkozóján Boros Bánk Levente a közösség erejét emelte ki. A Fradi közösségéhez hasonlította a polgári körök összetartását. Úgy látja, a baloldal nem érti ezt, ezért támadja, és politikáját csupán lájkokra építi. Az elemző Ruszin-Szendi Romulusz ügyét példának hozta fel, amelyhez Magyar Péter nem viszonyult felelősen. Úgy fogalmazott: az ország megérdemel jobb vezetőt annál, mint amilyen emberi minőséget Magyar Péter képvisel.

Menczer a közösség erejéről beszélt

A Digitális Polgári Körök országos találkozóján Menczer Tamás a személyes kapcsolatok és a családi élet fontosságát is kiemelte, mondván, a közösség ereje nemcsak az interneten, hanem a mindennapokban is jelen van.

Vitályos Eszter is nyilatkozott a helyszínen

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a Nők a bántalmazás ellen nevű Digitális Polgári Kör alapítója Filep Dávidnak nyilatkozott a helyszínen.

A beszélgetésben szóba került a Tisza Párt agresszív politikája, a tiszások erőszakos fenyegetései is. Vitályos elmondta: mindenkinek, oldaltól függetlenül óriási felelőssége van abban, hogy a verbális megnyilvánulások ne torkolljanak erőszakos cselekedetekbe. 

A közösség megmutatja erejét

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is üzent a DPK első országos találkozójának helyet adó Papp László Sportarénából. 

