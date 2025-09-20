szeptember 20., szombat

Friderika névnap

DPK

12 perce

Első országos találkozójukat tartják a Digitális Polgári Körök – már 70 ezernél is több taggal

Címkék#Digitális Polgári Kör#Orbán Viktor#Lázár János

A Digitális Polgári Körök országos találkozóját szeptember 20-án tartják Budapesten. A mozgalom tagsága már átlépte a 70 ezret, ami óriási siker.

Beol.hu
Első országos találkozójukat tartják a Digitális Polgári Körök – már 70 ezernél is több taggal

Több mint 70 ezer taggal tartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját

Forrás: Facebook/Lázár János oldala

A Magyar Nemzet tudósítása alapján szeptember 20-án rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját a Papp László Sportarénában. A regisztrált tagok száma már meghaladta a 70 ezret, ami példátlan közösségi összefogást jelez.

A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A rendezvényen expo, kulturális műsorok és színpadi program várja a látogatókat. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mond beszédet, mellettük civil szereplők is megszólalnak.

Az expó közel 40 kiállító részvételével zajlik, és a délutáni program előtt és után is látogatható.

Széles területeket fednek le a Digitális Polgári Körök

A Digitális Polgári Körök alapítói között gazdasági, sport- és nemzetvédelmi ügyek is képviseletet kaptak. Palóc André a Gazdálkodj okosan kör vezetője, Baji Balázs a Sportolók körét irányítja, míg Szánthó Miklós a Szuverenitásvédelmi kör élén áll. A három kör együtt a mindennapokhoz kötődő ügyektől a stratégiai kérdésekig széles területet fed le – emelte ki az Origo.

Külön figyelmet kap a „Zebra” polgári kör is, amely az álhírek elleni fellépés szimbóluma.

Orbán Viktor Tusnádfürdőn jelentette be a Digitális Polgári Körök létrehozását, amelyek célja a magyar identitás és kultúra védelme a digitális térben. A szombati rendezvény e mozgalom első nagy ünnepe.

 

