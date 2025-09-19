TikTok-verseny a Diákolimpián: nagyot szól a nyeremény

Hamarosan kezdetét veszi a Diákolimpia, sok sportoló már javában készül a nagy megmérettetésre. A napokban egy értékes nyereményekkel kecsegtető felhívás is megjelent a Diákolimpia TikTok-oldalán.

A Diákolimpia most a kreativitásra kíváncsi.

Mit kell csinálni?

A Diákolimpia idén a pályán kívül is játékra hívja a fiatalokat és TikTok-kihívásokat is indít. Minden hónapban új témával és tematikával rukkolnak elő A szeptemberi felhívásban arra buzdítják az fiatalokat, hogy ne csak a sportágukban mérkőzzenek meg, hanem kreativitásukat is mutassák meg. A felhívásra jelentkezés nagyon egyszerű. A nevezéshez nem kell mást tenni, csak elővenni a kamerát és elkészíteni egy kreatív videót a felkészülésről, amit utána #donyeremenyszeptember felirattal ellátva közzé kell tenni a nevező saját TikTok-oldalán.

Mit lehet nyerni a Diákolimpia videós versenyén?

A felhívás nem verseny. A résztvevők között október elején sorsolással döntik el, hogy ki kapja meg a JBL Xtreme 4 hangszórót. A nyeremény egyáltalán nem mondható értéktelennek, ugyanis egy ilyen 100 wattos hangláda ára 114 ezer forintról indul. Műszaki adatai is imponálóak: akár öt méterről is működtethető vezeték nélkül, maximális frekvenciája 20.000 Hz, Android és iOS készülékekkel egyaránt kompatibilis.

Remekül szerepeltek vármegyénk fiataljai a diákolimpián

Az uszonyosúszó diákolimpia országos döntőjében a gyulai Triton Sport Egyesület sportolói jócskán megjavították eddigi legjobb időeredményeiket és összességében hét arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel zártak, ami mellé további döntős helyezéseket értek el.