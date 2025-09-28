Remek kampány volt, megvan a választás győztese

Idén is kampányhetet tartottak a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégiumban, amelynek keretében ismét választáson dőlt el, hogy ki lett az intézmény diák-iskolaigazgatója.

Zámori Idától vette át az iskola kulcsát a megválasztott diák-iskolaigazgató, Debreczeni Szabolcs. Fotó: Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium Facebook oldala

Megválasztották a diák-iskolaigazgatót

Zámori Ida főigazgató elmondta, a program ismét bebizonyította, hogy az Erkel Ferenc Gimnáziumban nemcsak a tudás, hanem a közösség ereje is kiemelkedő.

– A diákigazgató-választás régi, szép hagyomány, amely minden évben összekovácsolja diákjainkat, és megmutatja, milyen nagyszerű dolog erkelesnek lenni. Büszkeséggel tölt el, hogy három osztályunk ilyen méltó módon, tartalmas és igényes programokkal képviselte magát, erősítve ezzel iskolánk szellemiségét és hagyományait – hangsúlyozta.

Hárman szálltak ringbe

Ahogy a főigazgató is kitért rá, hogy a választáson három osztály mérette magát.

A 12/A és kampány jelöltje, Pékh Zalán,

a 12/B és jelöltje, Debreczeni Szabolcs,

és 12/C jelöltje, Hegyi Botond volt.

Szoros verseny után Szabolcs győzött

A kampánynap végére kiderült, hogy a szoros versenyben végül a 12.B osztály diadalmaskodott, és jelöltjük, Debreczeni Szabolcs lett a 2025/2026-os tanév diákigazgatója az Erkelben.

Összekovácsolta az évfolyamot a választás

Szabolcs elárulta, hogy osztályával a témájuk a Minionok volt, amit azért választottunk, mert fel szerették volna idézni mindannyiuk gyermekkorát.

– A kampány nemcsak az osztályom tagjait, hanem az egész évfolyamot nagyon összekovácsolta. Minden csapat kihozta magából a maximumot. A tanáraink és a szüleink is mindent megtettek a cél érdekében, amit nagyon köszönünk. A kampányunkhoz kapcsolódva osztályunk jótékony kezdeményezést is megvalósított, és adománygyűjtést szervezett a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány számára. Büszke és hálás vagyok, hogy ennek az iskolai közösségnek a tagja vagyok – fogalmazott.

A C-sek repültek az időben

Ványi Biankától a 12.C osztály kampányfőnökétől megtudtuk, hogy osztályuk témája az időutazás volt.