25 év után újra találkozott a képviselő és Charlie – videóval

Ahogy korábban megírtuk, hétvégén rendezték meg a városnapokat Dévaványán. A rendezvénysorozat részeként szombat este tartották meg a Szerencsejáték Zrt. szervezésében a két ingyenes Szerencsekoncertet, ahol az egyik fellépő Charlie volt.

Charlie nagysikerű koncertet adott Dévaványán. Fotó: Szabó József

Charlie-t és a másik fellépőt, Curtist egy helyi termékekből összeállított csomaggal várta Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője. Charlie-ra viszont más meglepetés is várt: az országgyűlési képviselő egy közös fotót hozott, 25 évvel ezelőttről.

Dankó Béla egy videót is megosztott a találkozásról közösségi oldalán Charlie szerint ezek óriási dolgok,