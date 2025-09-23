56 perce
25 év után újra találkozott a képviselő és Charlie – videóval
Újra találkozott az országgyűlési képviselő és a népszerű énekes. Dankó Béla egy videót is közölt a találkozójáról Charlie-val.
Ahogy korábban megírtuk, hétvégén rendezték meg a városnapokat Dévaványán. A rendezvénysorozat részeként szombat este tartották meg a Szerencsejáték Zrt. szervezésében a két ingyenes Szerencsekoncertet, ahol az egyik fellépő Charlie volt.
Charlie-t és a másik fellépőt, Curtist egy helyi termékekből összeállított csomaggal várta Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője. Charlie-ra viszont más meglepetés is várt: az országgyűlési képviselő egy közös fotót hozott, 25 évvel ezelőttről.
Dankó Béla egy videót is megosztott a találkozásról közösségi oldalán Charlie szerint ezek óriási dolgok,
mert ki tudja, hogy lesz-e még ilyen alkalom?
Charlie-koncert DévaványánFotók: Szabó József
Curtis-koncert DévaványánFotók: Szabó József
