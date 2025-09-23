szeptember 23., kedd

56 perce

25 év után újra találkozott a képviselő és Charlie – videóval

Címkék#Dankó Béla#Szerencsejáték Zrt#Charlie#városnap

Újra találkozott az országgyűlési képviselő és a népszerű énekes. Dankó Béla egy videót is közölt a találkozójáról Charlie-val.

Szabó Tímea

Ahogy korábban megírtuk, hétvégén rendezték meg a városnapokat Dévaványán. A rendezvénysorozat részeként szombat este tartották meg a Szerencsejáték Zrt. szervezésében a két ingyenes Szerencsekoncertet, ahol az egyik fellépő Charlie volt. 

Charlie nagysikerű koncertet adott Dévaványán.  Fotó: Szabó József

Charlie-t és a másik fellépőt, Curtist egy helyi termékekből összeállított csomaggal várta Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője. Charlie-ra viszont más meglepetés is várt: az országgyűlési képviselő egy közös fotót hozott, 25 évvel ezelőttről.

Dankó Béla egy videót is megosztott a találkozásról közösségi oldalán Charlie szerint ezek óriási dolgok, 

mert ki tudja, hogy lesz-e még ilyen alkalom? 

Charlie-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

Curtis-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

 

 

