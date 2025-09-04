szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

1 órája

Életbevágó kérdéseket járnak körül

Címkék#anyagcsere#daganat#konferencia#belgyógyászat

Máris óriási az érdeklődés az iránt az októberi gyulai konferencia iránt, amely nagyon aktuális és sokak egészségét befolyásoló témákat jár majd körül. Hogyan függenek össze a daganatok, a cukorbetegség, a hormonrendszer, az anyagcsere és a testsúly zavarai? Ezekre is keresik a válaszokat a II. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzésen és Konferencián.

Papp Gábor

Dr. Bánhegyi Róbert János Phd. főorvos, a Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, már most nagyon sokan jelentkeztek a konferenciára, de természetesen még várják a jelentkezéseket a hónap végéig az eseményre, amely a daganatok és a cukorbetegség, az elhízás témakörét és még számos kérdést érint majd.

daganatok és a cukoranyagcsere-zavarok kapcsolatát igyekeztek feltárni
Az onkodiabetológia a daganatok és a cukoranyagcsere-zavarok kapcsolatát igyekeztek feltárni már a tavalyi első konferencián is. Fotó: Lehoczky Péter

Külön kiemelte, hogy az orvosok és gyógyszerészek 32, az egészségügyi szakdolgozók 16 kreditpontra számíthatnak, ha részt vesznek a programon.

Kiemelt orvosi szakképesítések: 

  • klinikai onkológia, 
  • belgyógyászat, 
  • diabetológia, 
  • endokrinológia, 
  • kardiológia, 
  • gasztroenterológia, 
  • nefrológia, 
  • hematológia, 
  • immunológia 
  • és háziorvostan.

A daganatok témakörét járják körül egy új megközelítésben

A konferencia sikere az orvosi gondolkodásra, ezáltal a betegellátásra gyakorolt közvetlen hatásában rejlik. Ezért fontos, hogy minél több érdeklődő szakmabeli a helyszínen részesüljön az elhangzó előadásokból, majd azokat követően minél szélesebb körben születhessen szakmai interakció.

A konferencia október 10-én kezdődik a Hunguest Hotel Gyulában.

Fővédnöki köszöntőt mond dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár és dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Védnöki köszöntőt dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere és dr. Becsei László a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgatója.

Sok fontos kérdésre keresik a válaszokat

Dr. Bánhegyi Róbert János PhD. „Az onkodiabetológia múltja, jelene, jövője címmel” tart majd előadást. A programon szekciókban zajlik majd a munka, amelyek keretében nagyon fontos kérdéseket járnak majd körül.

Hogyan függenek össze a daganatok, a cukorbetegség, a hormonrendszer, az anyagcsere és a testsúly zavarai? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ keresnek a konferencia keretében.

 

A konferenciáról számos érdekességet hallgathatnak meg néhány héttel ezelőtti podcast-beszélgetésünkben.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu