1 órája
Életbevágó kérdéseket járnak körül
Máris óriási az érdeklődés az iránt az októberi gyulai konferencia iránt, amely nagyon aktuális és sokak egészségét befolyásoló témákat jár majd körül. Hogyan függenek össze a daganatok, a cukorbetegség, a hormonrendszer, az anyagcsere és a testsúly zavarai? Ezekre is keresik a válaszokat a II. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzésen és Konferencián.
Dr. Bánhegyi Róbert János Phd. főorvos, a Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, már most nagyon sokan jelentkeztek a konferenciára, de természetesen még várják a jelentkezéseket a hónap végéig az eseményre, amely a daganatok és a cukorbetegség, az elhízás témakörét és még számos kérdést érint majd.
Külön kiemelte, hogy az orvosok és gyógyszerészek 32, az egészségügyi szakdolgozók 16 kreditpontra számíthatnak, ha részt vesznek a programon.
Kiemelt orvosi szakképesítések:
- klinikai onkológia,
- belgyógyászat,
- diabetológia,
- endokrinológia,
- kardiológia,
- gasztroenterológia,
- nefrológia,
- hematológia,
- immunológia
- és háziorvostan.
A daganatok témakörét járják körül egy új megközelítésben
A konferencia sikere az orvosi gondolkodásra, ezáltal a betegellátásra gyakorolt közvetlen hatásában rejlik. Ezért fontos, hogy minél több érdeklődő szakmabeli a helyszínen részesüljön az elhangzó előadásokból, majd azokat követően minél szélesebb körben születhessen szakmai interakció.
A konferencia október 10-én kezdődik a Hunguest Hotel Gyulában.
Fővédnöki köszöntőt mond dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár és dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Védnöki köszöntőt dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere és dr. Becsei László a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgatója.
Sok fontos kérdésre keresik a válaszokat
Dr. Bánhegyi Róbert János PhD. „Az onkodiabetológia múltja, jelene, jövője címmel” tart majd előadást. A programon szekciókban zajlik majd a munka, amelyek keretében nagyon fontos kérdéseket járnak majd körül.
Hogyan függenek össze a daganatok, a cukorbetegség, a hormonrendszer, az anyagcsere és a testsúly zavarai? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ keresnek a konferencia keretében.
A konferenciáról számos érdekességet hallgathatnak meg néhány héttel ezelőtti podcast-beszélgetésünkben.