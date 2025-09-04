Életbevágó kérdéseket járnak körül

Dr. Bánhegyi Róbert János Phd. főorvos, a Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, már most nagyon sokan jelentkeztek a konferenciára, de természetesen még várják a jelentkezéseket a hónap végéig az eseményre, amely a daganatok és a cukorbetegség, az elhízás témakörét és még számos kérdést érint majd.

Az onkodiabetológia a daganatok és a cukoranyagcsere-zavarok kapcsolatát igyekeztek feltárni már a tavalyi első konferencián is. Fotó: Lehoczky Péter

Külön kiemelte, hogy az orvosok és gyógyszerészek 32, az egészségügyi szakdolgozók 16 kreditpontra számíthatnak, ha részt vesznek a programon.

Kiemelt orvosi szakképesítések:

klinikai onkológia,

belgyógyászat,

diabetológia,

endokrinológia,

kardiológia,

gasztroenterológia,

nefrológia,

hematológia,

immunológia

és háziorvostan.

A daganatok témakörét járják körül egy új megközelítésben

A konferencia sikere az orvosi gondolkodásra, ezáltal a betegellátásra gyakorolt közvetlen hatásában rejlik. Ezért fontos, hogy minél több érdeklődő szakmabeli a helyszínen részesüljön az elhangzó előadásokból, majd azokat követően minél szélesebb körben születhessen szakmai interakció.

A konferencia október 10-én kezdődik a Hunguest Hotel Gyulában.

Fővédnöki köszöntőt mond dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár és dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Védnöki köszöntőt dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere és dr. Becsei László a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgatója.

Sok fontos kérdésre keresik a válaszokat

Dr. Bánhegyi Róbert János PhD. „Az onkodiabetológia múltja, jelene, jövője címmel” tart majd előadást. A programon szekciókban zajlik majd a munka, amelyek keretében nagyon fontos kérdéseket járnak majd körül.

Hogyan függenek össze a daganatok, a cukorbetegség, a hormonrendszer, az anyagcsere és a testsúly zavarai? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ keresnek a konferencia keretében.

A konferenciáról számos érdekességet hallgathatnak meg néhány héttel ezelőtti podcast-beszélgetésünkben.



