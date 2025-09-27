szeptember 27., szombat

Statisztika

1 órája

Mi a titkuk? Jelentősen visszaesett az elhunytak száma a városban

Címkék#eredmények#helyzet#Hérics Ház#Szolgáltató Nonprofit Kft

Mínusz másfél milliós negatív eredményt mutat a csorvási önkormányzat Szolgáltató Nonprofit Kft.-jének első nyolc havi mérlege. Ehhez a kevesebb temetés is hozzájárult.

Gajdács Pál
Csökkent a temetkezések száma.

Fotó: Illusztráció: Gettyimages

A pénzügyi helyzetet két ágazat, a temetkezés és a napközi konyha határozza meg. Az előző évek hasonló időszakával összehasonlítva Csorváson az első nyolc hónapban lényegesen kevesebb temetési szertartást végeztek. A városban évente 80-90 haláleset történik, idén augusztus végéig 35-en haláloztak el. 

A negatív mérleghez még a Hérics Ház is „hozzájárult”, amelynek a kért turisztikai minősítés eléréséhez több kisebb-nagyobb változtatást, felújítást kellett végrehajtani. A könyvtárból egy dolgozónak kellett távozása miatt végkielégítést kifizetni.

 

 

