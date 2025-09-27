1 órája
Mi a titkuk? Jelentősen visszaesett az elhunytak száma a városban
Mínusz másfél milliós negatív eredményt mutat a csorvási önkormányzat Szolgáltató Nonprofit Kft.-jének első nyolc havi mérlege. Ehhez a kevesebb temetés is hozzájárult.
Csökkent a temetkezések száma.
Fotó: Illusztráció: Gettyimages
A pénzügyi helyzetet két ágazat, a temetkezés és a napközi konyha határozza meg. Az előző évek hasonló időszakával összehasonlítva Csorváson az első nyolc hónapban lényegesen kevesebb temetési szertartást végeztek. A városban évente 80-90 haláleset történik, idén augusztus végéig 35-en haláloztak el.
A negatív mérleghez még a Hérics Ház is „hozzájárult”, amelynek a kért turisztikai minősítés eléréséhez több kisebb-nagyobb változtatást, felújítást kellett végrehajtani. A könyvtárból egy dolgozónak kellett távozása miatt végkielégítést kifizetni.
