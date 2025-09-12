30 éves a családsegítés Gyomaendrődön, megünnepelték az elmúlt évtizedeket - galériával

Megható és tartalmas szakmai programmal ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ szeptember 10-én. Az eseménynek a járási hivatal díszterme adott otthont, ahol a múlt, a jelen és a jövő családsegítő munkájáról, valamint a generációk közötti párbeszéd fontosságáról esett szó. A résztvevőket Toldi Balázs polgármester köszöntötte, aki kiemelte: a családsegítés Gyomaendrőd városában mindvégig a családok támogatásáról szólt ezalatt a 30 év alatt, így nemcsak szolgáltatásokat nyújtanak a központban, hanem segítséget is.

Családsegítés Gyomaendrőd: Toldi Balázs polgármester köszöntötte a vendégeket. Fotó: Beol.hu

Három évtized a szolgálatban – így alakult a családsegítés Gyomaendrőd térségében

Az elmúlt 30 évet Pál Jánosné, a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője idézte fel, aki személyes hangvételű előadásban beszélt a szolgálat fejlődéséről és kihívásairól: kiemelve, hogy számukra nemcsak a gyermekek és kisgyermekes családok, hanem a nehéz helyzetben lévő egyedülálló felnőttek segítése is kiemelten fontos.

A folytatásban dr. Andráczi Tóth Veronika, a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások főosztályvezetője országos kitekintést adott a hazai családsegítés alakulásáról, hangsúlyozva, hogy ez mindig is az egyik legfontosabb alappillére volt a szociális ellátórendszernek.

Generációk és biztonság az online térben

A délután szakmai részét Telekné Furák Mónika r. alezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője folytatta. Előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a különböző generációk másképp mozognak az online térben, ezért a szülők, családtagok, pedagógusok és szociális szakemberek közös felelőssége a fiatalok és az idősek biztonságának védelme.

A program részeként állófogadásra és kötetlen beszélgetésekre is sor került, majd a nap második helyszínén, a Varga Lajos Sportcsarnokban, Steigervald Krisztián generációkutató tartott előadást a generációs különbségekről.