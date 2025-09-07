Lecsórekord a Családi Pikniken, minden eddiginél többen főztek és buliztak a tónál - videóval, galériával

A Családi Piknikre megtelt a gyulai Wesselényi-tó környéke szombat reggelre, délelőttre. Hatvanegy csapat vett részt a hagyományos lecsófőző versenyen, sok száz ember nyüzsgött a bográcsok mellett, a gyerekek pedig a tó partján a horgászversenynek gyürkőztek neki, a nagy sátorban programok váltották egymást.

Rekordnevezés, rekordlétszám és óriási buli volt a Családi Piknik. Fotó: Bencsik Ádám

Családi Piknik a közösségek ünnepe

Jelen volt a Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület csapata is. Vári László elnök, aki maga is a városrészen lakik, elmondta, nagyon fontos ez a program mindenkinek, az emberek közösségben lehetnek, összejönnek, beszélgetnek, közösen főznek.

– Egyesületünktől is 22 embert vártunk a programra, voltak, akik dolgoztak, nekik természetesen elvittük a lecsót – tette hozzá Vári László, aki elárulta, hagyományosan készítették el az ételt, amibe természetesen jóféle házikolbász is került.

A polgárőrök persze a rendezvény előtt és után is polgárőrök maradtak, hiszen péntekről szombatra virradó éjjel őrizték a sátrakat, ahogy a program után is vigyázzák az értékeket.

Bíró István, aki szintén a városrészen él, úgy fogalmazott, nagyon fontos, kiemelkedő közösségépítő rendezvényről van szó. Egyébként ő szervezi a focimeccseket is a családi pikniken belül, Észak-Törökzug válogatottja a 40 éve működő Grund ezúttal is pályára lépett a program keretében.

A nagyi titka is kiderült

Bíró István egy másik csapattal lecsót is főzött.

– Az igazi, sima, egyszerű retro finomságot, A nagyi titka lecsót készítettük, illetve azért sertéspörköltet is főztünk – mondta el kérdésünkre.

Kónya István önkormányzati képviselő, alpolgármester, a program főszervezője elmondta, hatvanegy csapat főzte a lecsót a IX. Családi Pikniken.

– Soha ennyien még nem voltak, rekordszámú nevezés és talán nem túlzás, hogy rekordszámú érdeklődő résztvételével tartottuk meg a programot – részletezte. – Közel negyvenen vettek részt a gyermekhorgászversenyen. A Gyulakonyha 200 adag lecsót készített helyi finom falatokkal, de számos támogató segítette a rendezvényt. Bondár Attila 7,5 mázsa alapanyagot, hagymát, paprikát, paradicsomot biztosított a főzéshez. A horgászverseny fő szervezője a Gyulai Sporthorgász Egyesület, és segítette a megmérettetést a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége is. Ugyancsak a program mellé állt Ficzere István, a Munkácsy Horgász Egyesület, Kiss Mihály és a Co-op Star.