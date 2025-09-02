Rekordnevezéssel készülnek a Családi Piknikre – legalább 58 csapat főzi majd a lecsót

Kónya István elmondta, a Családi Piknik legfontosabb célja a közösségépítés, hogy az érdeklődők egy kötetlen napot tölthessenek együtt.

Kónya István és Nyíri Mihály mutatta be a Családi Piknik programjait.

A Családi Piknikre egy csúcs már megdőlt

A lecsófőző versenyre a nevezések újabb csúcsot döntöttek, a sajtótájékoztatóig 58 főzőcsapat jelentkezett a gasztronómiai megmérettetésre. A szervezők paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítanak a csapatok részére, amelynek mennyisége már eléri a 7 mázsát. Természetesen mindenki ki is egészítheti egyéb finomságokkal a saját receptje szerint a kiváló ételt. Az ivóvíz, a tűztér és a tűzifa ugyancsak rendelkezésre áll. A főzésre természetesen elsősorban a városrészről, de egész Gyuláról, illetve a közeli településekről, így például Elekről, Vésztőről, illetve Kötegyánból is érkeznek csapatok. A Gyulakonyha is készül meglepetésfőzéssel, lecsóval a rendezvényre, míg a Gyulai Kert- és Tanyatulajdonosok Egyesületének tagjai babgulyást fognak főzni.

Kónya István szólt arról is, hogy reggel fél nyolctól ismét megtartják a hagyományos, ugyancsak mindig népszerű és sikeres gyermek horgászversenyt a Wesselényi-tó körül.

Jön Bunyós Pityu és Rony

A pikniket számos színpadi produkció és egyéb program teszi teljesé. Fellép Pepe manó, lesz Python Magic Show, több labdarúgó mérkőzés, színpadra lép Bunyós Pityu és Rony. Ezt követően műsort adnak a Táncoslábú Amazonok, a 60+ Senior Tánccsoport tagjai, este Dj Molnare szolgáltatja a zenét. Egészségügyi szűrések, kézműves gyermekfoglalkozások, óriásbuborék, lufihajtogatás, ugráló vár egyaránt várják a látogatókat. A Coop Star Kereskedelmi Zrt. ajándékokkal és gyermekprogrammal is készül a piknikre.

Kónya István elmondta, egész nap összesen mintegy 1000 embert várnak a programra.

Nyíri Mihály, a Gyulai Kert- és Tanyatulajdonosok Egyesületének elnöke a egész nap tartó kézműves és helyi termékek vásáráról, illetve bemutatójáról beszélt, amit ötödik alkalommal tartanak meg. A lekvártól a tésztákig, a méztől a tejtermékeken át a hústermékekig 13 helyi termelő kínálja majd portékáit az eseményen.

Tavaly is rekordok dőltek a Családi Pikniken.