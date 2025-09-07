2 órája
Lecsórekord a Családi Pikniken, minden eddiginél többen főztek és buliztak a tónál - videóval, galériával
Hatvanegy főzőcsapat, sok száz ember, 750 kiló paprika, paradicsom és hagyma, kiváló lecsók, új rekordok, neves fellépők. Kilencedik alkalommal rendezték meg a Családi Pikniket szombaton Gyulán, a Wesselényi-tónál.
A Családi Piknikre megtelt a gyulai Wesselényi-tó környéke szombat reggelre, délelőttre. Hatvanegy csapat vett részt a hagyományos lecsófőző versenyen, sok száz ember nyüzsgött a bográcsok mellett, a gyerekek pedig a tó partján a horgászversenynek gyürkőztek neki, a nagy sátorban programok váltották egymást.
Családi Piknik a közösségek ünnepe
Jelen volt a Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület csapata is. Vári László elnök, aki maga is a városrészen lakik, elmondta, nagyon fontos ez a program mindenkinek, az emberek közösségben lehetnek, összejönnek, beszélgetnek, közösen főznek.
– Egyesületünktől is 22 embert vártunk a programra, voltak, akik dolgoztak, nekik természetesen elvittük a lecsót – tette hozzá Vári László, aki elárulta, hagyományosan készítették el az ételt, amibe természetesen jóféle házikolbász is került.
A polgárőrök persze a rendezvény előtt és után is polgárőrök maradtak, hiszen péntekről szombatra virradó éjjel őrizték a sátrakat, ahogy a program után is vigyázzák az értékeket.
Bíró István, aki szintén a városrészen él, úgy fogalmazott, nagyon fontos, kiemelkedő közösségépítő rendezvényről van szó. Egyébként ő szervezi a focimeccseket is a családi pikniken belül, Észak-Törökzug válogatottja a 40 éve működő Grund ezúttal is pályára lépett a program keretében.
A nagyi titka is kiderült
Bíró István egy másik csapattal lecsót is főzött.
– Az igazi, sima, egyszerű retro finomságot, A nagyi titka lecsót készítettük, illetve azért sertéspörköltet is főztünk – mondta el kérdésünkre.
Kónya István önkormányzati képviselő, alpolgármester, a program főszervezője elmondta, hatvanegy csapat főzte a lecsót a IX. Családi Pikniken.
– Soha ennyien még nem voltak, rekordszámú nevezés és talán nem túlzás, hogy rekordszámú érdeklődő résztvételével tartottuk meg a programot – részletezte. – Közel negyvenen vettek részt a gyermekhorgászversenyen. A Gyulakonyha 200 adag lecsót készített helyi finom falatokkal, de számos támogató segítette a rendezvényt. Bondár Attila 7,5 mázsa alapanyagot, hagymát, paprikát, paradicsomot biztosított a főzéshez. A horgászverseny fő szervezője a Gyulai Sporthorgász Egyesület, és segítette a megmérettetést a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége is. Ugyancsak a program mellé állt Ficzere István, a Munkácsy Horgász Egyesület, Kiss Mihály és a Co-op Star.
Tovább erősítették a közösségeket
– Legfőbb célunk, hogy közösségeinket, a kisebb-nagyobb baráti, családi közösségeket erősítsük – emelte ki. – Azzal, hogy 61 csapat jelentkezett a lecsófőző versenyre, már elértük az alapcélunkat. Van egy olyan nap, amikor a társaságok kijönnek, jól érzik magukat, a szervező Körösök Kincse Egyesülettel mindent megteszünk azért, hogy minél színesebb legyen az esemény. Állandó partnerünk az 5. számú Általános és Sportiskola kézműves foglalkozást tartanak a gyerekeknek.
Családi piknik GyulánFotók: Bencsik Ádám
Már nem csak városrészi program
Kérdésünkre Kónya István, mint a Körösök Kincse Egyesület vezetője kifejtette, a piknik városrészi programnak indult, első alkalommal 12 csapattal.
– Természetesen ezt a szerepét megtartotta, de ki is nőtte az eredeti kereteit – fogalmazott. – Mostanra a város valamennyi részéről jönnek csapatok, sőt, füzesgyarmati, kötegyáni, eleki résztvevők is itt voltak. Egyfajta térségi családi piknikké is vált mostanra a rendezvény. Idéntől a főzőverseny abszolút győztese, a legendás mesterszakács nevét viselő Brindás János Emlékkupát veheti át.
A szervezők, ahogy minden évben, idén sem feledkeztek meg az egészséges életmódról sem. Egészségügyi, fogászati szűrőbusz is érkezett a programra. Emellett a Viharsarki Koraszülöttmentő-autóval is találkozhattak a jelenlévők.
– Hamarosan aktuálissá válik egy új koraszülöttmentő-autó beszerzése, amelynek kapcsán, ahogy évekkel ezelőtt ismét elindul egy akció. Hamarosan jövünk a részletekkel, de addig is fontos felhívni a figyelmet a kérdésre – emelte ki.
Bunyós Pityu is énekelt
A pikniket számos színpadi produkció és egyéb program tette teljesé.
- Fellépett Pepe manó,
- a Python Magic Show.
- Sztárvendégként színpadra lépett Bunyós Pityu és Rony.
- Műsort adtak a Táncoslábú Amazonok, a 60+ Senior Tánccsoport tagjai, este
- Dj Molnare szolgáltatta a zenét.
- Kézműves gyermekfoglalkozások,
- óriásbuborék,
- lufihajtogatás,
- ugráló vár egyaránt várta a gyerekeket.
Még este 6 órakor is több százan buliztak a pikniken.
