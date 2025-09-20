szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Kolbász

1 órája

Itt a csabai piac TikTok oldala, nem akárki tűnik fel az első videóban

Címkék#Opauszki Zoltán#Varga Viktor#csabai piac#Békéscsabai Irodalmi Estek

Elindult a csabai piac TikTok oldala, és nem akárki tűnik fel az első videóban.

Licska Balázs

A csabai piacot az elmúlt években jelentősen fejlesztették: korszerűsítették a vásárcsarnokot, valamint a régi nagybani piac helyén egy fedett, nyitott vásárteret alakítottak ki. A gazdabolt melletti területen pedig egy közel 300 autó fogadására alkalmas parkolóházat létesítettek. 

Békéscsabai piac
Elindult a csabai piac TikTok oldala is, nem akárki tűnik fel az első videóban. Fotó: MW

A csabai piac egyre népszerűbb a helyiek és a turisták körében is

A csabai piac egyre népszerűbb mind a helyiek, mind a városba érkezők körében – erről beszélt Opauszki Zoltán, Békéscsaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka is. A legismertebb békéscsabai márkának pedig a csabai kolbászt nevezte, és jelezte, hogy a csabai piacon is van mondhatni kolbászutca, ahol helyi termelők kézműves portékáit lehet megvásárolni.

@csabaipiac Elindult a Csabai Piac TikTok! 🎊#békéscsaba #piac #foryou #kövessbe #csabaipiac @r_o_sz_i_k ;) @visitBékéscsaba🌍 ♬ original sound - teeharpo

A csabai piac Facebook-oldala után elindult a csabai piac TikTok oldala is, és nem akárki tűnik fel az első videóban. Mégpedig a békéscsabai származású énekes, Varga Viktor, aki nemrég tényleg járt a csabai piacon, amikor a Békéscsabai Irodalmi Estek vendége volt. Üzent is a békéscsabaiaknak: nyissanak az újra, és élvezzék ezt a csodálatos világot, mert tényleg szép.

 

 

