5 órája
Szélsebesen fogynak a szálláshelyek a kolbászfesztiválra, de ha időben lép, talál szabad ágyat
A kolbászfesztivál az év azon rendezvénye, ahová rengetegen érkeznek a vármegye határain kívülről is. Szállást találni ilyenkor már szinte esélytelen a Csabai Kolbászfesztiválra, de azért még lehetséges. Mutatjuk, hogyan!
A 28. Csabai Kolbászfesztivál október 23-26. között disznóvágás bemutatókkal, kolbásztöltéssel és zenei élményekkel várja a vendégeket, sok tízezer ember gyűlik össze ilyenkor a CsabaParkban: a helyieken túl rengeteg elszármazott utazik haza, de mások is szívesen gyúrják itt a jófajta csabait. Ilyenkor megszaporodnak a közösségi médiában a kétségbeesett üzenetek, hogy hol lehet még szállást foglalni, de ez az utolsó hetekben szinte már a lehetetlen küldetés kategóriájába tartozik. Vagy mégsem?
Csabai Kolbászfesztivál: milyen szállást ajánlanak?
Vannak még szabad férőhelyek a város szálláshelyein – hívta fel a figyelmet oldalán a Visit Békéscsaba, s ajánlanak is párat, amit érdemes lehet megkeresni, s ahol még információik szerint vannak szabad szobák:
- Mester Klub Panzió,
- Fiume Hotel,
- Munkácsy Hotel,
- Brill Hotel,
- Sport Hotel,
- Mátrix apartman.
Hogy alakulnak a szállásárak?
Az árak persze elég széles skálán mozognak: a 7000 forint/fő/éjtől a 45 ezer forint/fő/éjig – ráadásul van olyan hely, ahol minimum 3 éjszakát kell lefoglalni.
A kolbászfesztivál olyan, mint a foci: mindenkinek van véleménye róla
Mennyibe kerül a belépő, a bérlet?
Pusztai Adrienn, a Csabai Rendezvényszervező Kft. munkatársa korábban elmondta hírportálunknak, hogy szeptember 30-ig még olcsóbbak a napijegyek, a bérletek az év csabai bulijára. Van ugyanakkor egy bónuszlehetőség is, ugyanis a nyitónapon, amikor az óvodások és általános iskolások kolbászgyúró versenyét rendezik meg 10 órától, aki 14 óráig felkeresi a fesztivált, annak nem kell belépőt fizetnie, és ott tartózkodhat egész nap.
Milyen zenekarok, énekesek lépnek fel?
Az idei koncertekről elmondható, hogy a teljesség igénye nélkül érkezik a Csík Zenekar, a Bagossy Brothers Company, Beton.Hofi, a Follow the Flow, a Halott Pénz, a Bohemian Betyárs.
Itt van minden szabály, ami egy melléképület és egy garázs építésére vonatkozik
Defekthegyek a bicikliúton: nincs más megoldás, be kell vetni a csodafegyvert