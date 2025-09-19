szeptember 19., péntek

Jön az év bulija

5 órája

Szélsebesen fogynak a szálláshelyek a kolbászfesztiválra, de ha időben lép, talál szabad ágyat

Címkék#napijegy#csabai kolbászfesztivál#szálláshely#szoba

A kolbászfesztivál az év azon rendezvénye, ahová rengetegen érkeznek a vármegye határain kívülről is. Szállást találni ilyenkor már szinte esélytelen a Csabai Kolbászfesztiválra, de azért még lehetséges. Mutatjuk, hogyan!

Pocsaji Richárd

A 28. Csabai Kolbászfesztivál október 23-26. között disznóvágás bemutatókkal, kolbásztöltéssel és zenei élményekkel várja a vendégeket, sok tízezer ember gyűlik össze ilyenkor a CsabaParkban: a helyieken túl rengeteg elszármazott utazik haza, de mások is szívesen gyúrják itt a jófajta csabait. Ilyenkor megszaporodnak a közösségi médiában a kétségbeesett üzenetek, hogy hol lehet még szállást foglalni, de ez az utolsó hetekben szinte már a lehetetlen küldetés kategóriájába tartozik. Vagy mégsem?

Csabai kolbászfesztivál nagy gyúrása
A Csabai Kolbászfesztivál az egész országot megmozgatja, nem csoda, hogy ilyenkor a szálláshelyek is megtelnek.
Fotó: Bencsik Ádám-archív

Csabai Kolbászfesztivál: milyen szállást ajánlanak?

Vannak még szabad férőhelyek a város szálláshelyein – hívta fel a figyelmet oldalán a Visit Békéscsaba, s ajánlanak is párat, amit érdemes lehet megkeresni, s ahol még információik szerint vannak szabad szobák: 

  • Mester Klub Panzió,
  • Fiume Hotel,
  • Munkácsy Hotel,
  • Brill Hotel, 
  • Sport Hotel,
  • Mátrix apartman.

Hogy alakulnak a szállásárak?

Az árak persze elég széles skálán mozognak: a 7000 forint/fő/éjtől a 45 ezer forint/fő/éjig – ráadásul van olyan hely, ahol minimum 3 éjszakát kell lefoglalni. 

Mennyibe kerül a belépő, a bérlet? 

Pusztai Adrienn, a Csabai Rendezvényszervező Kft. munkatársa korábban elmondta hírportálunknak, hogy szeptember 30-ig még olcsóbbak a napijegyek, a bérletek az év csabai bulijára. Van ugyanakkor egy bónuszlehetőség is, ugyanis a nyitónapon, amikor az óvodások és általános iskolások kolbászgyúró versenyét rendezik meg 10 órától, aki 14 óráig felkeresi a fesztivált, annak nem kell belépőt fizetnie, és ott tartózkodhat egész nap.

Milyen zenekarok, énekesek lépnek fel?

Az idei koncertekről elmondható, hogy a teljesség igénye nélkül érkezik a Csík Zenekar, a Bagossy Brothers Company, Beton.Hofi, a Follow the Flow, a Halott Pénz, a Bohemian Betyárs. 

 

 

