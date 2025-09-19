Szélsebesen fogynak a szálláshelyek a kolbászfesztiválra, de ha időben lép, talál szabad ágyat

A 28. Csabai Kolbászfesztivál október 23-26. között disznóvágás bemutatókkal, kolbásztöltéssel és zenei élményekkel várja a vendégeket, sok tízezer ember gyűlik össze ilyenkor a CsabaParkban: a helyieken túl rengeteg elszármazott utazik haza, de mások is szívesen gyúrják itt a jófajta csabait. Ilyenkor megszaporodnak a közösségi médiában a kétségbeesett üzenetek, hogy hol lehet még szállást foglalni, de ez az utolsó hetekben szinte már a lehetetlen küldetés kategóriájába tartozik. Vagy mégsem?

A Csabai Kolbászfesztivál az egész országot megmozgatja, nem csoda, hogy ilyenkor a szálláshelyek is megtelnek.

Fotó: Bencsik Ádám-archív

Csabai Kolbászfesztivál: milyen szállást ajánlanak?

Vannak még szabad férőhelyek a város szálláshelyein – hívta fel a figyelmet oldalán a Visit Békéscsaba, s ajánlanak is párat, amit érdemes lehet megkeresni, s ahol még információik szerint vannak szabad szobák:

Mester Klub Panzió,

Fiume Hotel,

Munkácsy Hotel,

Brill Hotel,

Sport Hotel,

Mátrix apartman.

Hogy alakulnak a szállásárak?

Az árak persze elég széles skálán mozognak: a 7000 forint/fő/éjtől a 45 ezer forint/fő/éjig – ráadásul van olyan hely, ahol minimum 3 éjszakát kell lefoglalni.