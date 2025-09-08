szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

25°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kommentek

1 órája

Artúr? Bonifác? Cucu? Kolbászka? Különös névadó körül forog minden a Csabai Kolbászfesztiválon

Címkék#kolbászfesztivál#Csabi Mazsi Kucu Konrád#Kolbi-Csabi Röfi-Döfi#Kolbászka#Töfi-Röfi#malacka#név#csabai kolbászfesztivál

Tihamér, Csipesz, Békés Csabi, Porki, Csülök, Artúr, Bonifác, Cucu, Kolbászka. A Csabai Kolbászfesztivál egy különleges névadó játékok hirdetett, amelyre folyamatosan érkeznek is a javaslatot.

Papp Gábor

– A 28. Csabai Kolbászfesztivál idén egy új kabalával, egy Malackával gazdagodik, de van egy kis gond: még nincs neve – írták a fesztivál Facebook-oldalán, ahol arra is kérték az olvasókat, az érdeklődőket, hogy segítsenek elnevezni a fesztivál malackáját.

A Csabai Kolbászfesztivál résztvevői.
A Csabai Kolbászfesztivál Malackájának nevét keresik. Fotó: Bencsik Ádám

A Csabai Kolbászfesztivál kabalájára már érkeznek a javaslatok

– Írd meg kommentben, szerinted mi legyen a neve, és lehet, hogy pont a te ötletedet választjuk ki! Légy te az, aki nevet ad a fesztivál kabalájának! – tették hozzá a 28. Csabai Kolbászfesztivál szervezői, amit egyébként idén október 23-a és október 26-a között tartanak.

A felhívásra rögtön számos javaslat érkezett, hogy milyen legyen Malacka neve, de mielőtt ezek között tallóznánk, érdemes felidézni, hogy milyen fellépőkkel találkozhatnak az érdeklődők a fesztiválon.

Ő itt Malacka Forrás: Békéscsabai Kolbáfesztivál

Ilyen javaslatok érkeztek eddig

S a teljesség igénye nélkül íme néhány a javaslatok közül, hogy mi legyen a Malacka neve.

  • Tihamér, 
  • Csipesz, 
  • Békés Csabi, 
  • Porki, 
  • Csülök, 
  • Artúr, 
  • Bonifác, 
  • Cucu,
  • Kolbászka, 
  • Kolbi-Csabi
  • Röfi-Döfi,
  • Csabi Mazsi
  • Kucu Konrád,
  • Mazsola,
  • Töfi-Röfi, 
  • MaLaci,
  • Tarja Tóni,
  • Döncike, 
  • Hurka Gyurka,
  • Csabica,
  • Karaj Karcsi,
  • Röfencs,
  • Tepertő,
  • Csabulító.

Milyen sztárfellépők érkeznek idén?

A kolbászfesztivál a gasztronómiai hagyományápoláson túl természetesen a koncertekről is szól. Mint megírtuk, idén jön a Halott Pénz, a Gypo Circus & Szirota Jennifer, Bohemian Betyars, Parno Graszt, Beton.Hofi, Dánielfy és a Neoton Família. Hasonlóan a Follow The Flow és a 3+2 Zenekarhoz, a Tárkány Művekhez, Szalonna és Bandájához és Kacajhoz. És hamarosan érkeznek az újabb bejelentések.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu