Artúr? Bonifác? Cucu? Kolbászka? Különös névadó körül forog minden a Csabai Kolbászfesztiválon

– A 28. Csabai Kolbászfesztivál idén egy új kabalával, egy Malackával gazdagodik, de van egy kis gond: még nincs neve – írták a fesztivál Facebook-oldalán, ahol arra is kérték az olvasókat, az érdeklődőket, hogy segítsenek elnevezni a fesztivál malackáját.

A Csabai Kolbászfesztivál Malackájának nevét keresik. Fotó: Bencsik Ádám

A Csabai Kolbászfesztivál kabalájára már érkeznek a javaslatok

– Írd meg kommentben, szerinted mi legyen a neve, és lehet, hogy pont a te ötletedet választjuk ki! Légy te az, aki nevet ad a fesztivál kabalájának! – tették hozzá a 28. Csabai Kolbászfesztivál szervezői, amit egyébként idén október 23-a és október 26-a között tartanak.

A felhívásra rögtön számos javaslat érkezett, hogy milyen legyen Malacka neve, de mielőtt ezek között tallóznánk, érdemes felidézni, hogy milyen fellépőkkel találkozhatnak az érdeklődők a fesztiválon.

Ő itt Malacka Forrás: Békéscsabai Kolbáfesztivál

Ilyen javaslatok érkeztek eddig

S a teljesség igénye nélkül íme néhány a javaslatok közül, hogy mi legyen a Malacka neve.

Tihamér,

Csipesz,

Békés Csabi,

Porki,

Csülök,

Artúr,

Bonifác,

Cucu,

Kolbászka,

Kolbi-Csabi

Röfi-Döfi,

Csabi Mazsi

Kucu Konrád,

Mazsola,

Töfi-Röfi,

MaLaci,

Tarja Tóni,

Döncike,

Hurka Gyurka,

Csabica,

Karaj Karcsi,

Röfencs,

Tepertő,

Csabulító.

Milyen sztárfellépők érkeznek idén?

A kolbászfesztivál a gasztronómiai hagyományápoláson túl természetesen a koncertekről is szól. Mint megírtuk, idén jön a Halott Pénz, a Gypo Circus & Szirota Jennifer, Bohemian Betyars, Parno Graszt, Beton.Hofi, Dánielfy és a Neoton Família. Hasonlóan a Follow The Flow és a 3+2 Zenekarhoz, a Tárkány Művekhez, Szalonna és Bandájához és Kacajhoz. És hamarosan érkeznek az újabb bejelentések.