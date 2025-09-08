1 órája
Artúr? Bonifác? Cucu? Kolbászka? Különös névadó körül forog minden a Csabai Kolbászfesztiválon
Tihamér, Csipesz, Békés Csabi, Porki, Csülök, Artúr, Bonifác, Cucu, Kolbászka. A Csabai Kolbászfesztivál egy különleges névadó játékok hirdetett, amelyre folyamatosan érkeznek is a javaslatot.
– A 28. Csabai Kolbászfesztivál idén egy új kabalával, egy Malackával gazdagodik, de van egy kis gond: még nincs neve – írták a fesztivál Facebook-oldalán, ahol arra is kérték az olvasókat, az érdeklődőket, hogy segítsenek elnevezni a fesztivál malackáját.
A Csabai Kolbászfesztivál kabalájára már érkeznek a javaslatok
– Írd meg kommentben, szerinted mi legyen a neve, és lehet, hogy pont a te ötletedet választjuk ki! Légy te az, aki nevet ad a fesztivál kabalájának! – tették hozzá a 28. Csabai Kolbászfesztivál szervezői, amit egyébként idén október 23-a és október 26-a között tartanak.
A felhívásra rögtön számos javaslat érkezett, hogy milyen legyen Malacka neve, de mielőtt ezek között tallóznánk, érdemes felidézni, hogy milyen fellépőkkel találkozhatnak az érdeklődők a fesztiválon.
Ilyen javaslatok érkeztek eddig
S a teljesség igénye nélkül íme néhány a javaslatok közül, hogy mi legyen a Malacka neve.
- Tihamér,
- Csipesz,
- Békés Csabi,
- Porki,
- Csülök,
- Artúr,
- Bonifác,
- Cucu,
- Kolbászka,
- Kolbi-Csabi
- Röfi-Döfi,
- Csabi Mazsi
- Kucu Konrád,
- Mazsola,
- Töfi-Röfi,
- MaLaci,
- Tarja Tóni,
- Döncike,
- Hurka Gyurka,
- Csabica,
- Karaj Karcsi,
- Röfencs,
- Tepertő,
- Csabulító.
Milyen sztárfellépők érkeznek idén?
A kolbászfesztivál a gasztronómiai hagyományápoláson túl természetesen a koncertekről is szól. Mint megírtuk, idén jön a Halott Pénz, a Gypo Circus & Szirota Jennifer, Bohemian Betyars, Parno Graszt, Beton.Hofi, Dánielfy és a Neoton Família. Hasonlóan a Follow The Flow és a 3+2 Zenekarhoz, a Tárkány Művekhez, Szalonna és Bandájához és Kacajhoz. És hamarosan érkeznek az újabb bejelentések.
