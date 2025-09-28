szeptember 28., vasárnap

Kolbászkirály kerestetik

1 órája

Kispálanyjával lett kolbászkirály, most megvédheti a címét, de nagy a konkurencia

A szokásokhoz hűen idén is hamarabb meglesz a kolbászkirály, mint ahogy kinyit október 23-án a Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban. Ennek prózai oka van, a beküldött kolbászokat egy egész délelőttön és kora délutánon át bírálja, pontozza a zsűri, erre a Csabai Kolbászfesztivál feszített programja miatt a helyszínen már nincs idő.

Nyemcsok László

Szóval, a Csabai Kolbászfesztivál nemzetközi szárazkolbászversenyének zsűrizését október 9-én, 11 órakor a Csabai Rendezvénypajtában tartják. A díjakat ugyanakkor természetesen a kolbászfesztivál nyitónapján, október 23-án este adják át.

Csabai kolbászfesztivál szárazkolbászversenye
A Csabai Kolbászfesztivál tavalyi szárazkolbászversenyén is sokan pontoztak. Fotó: Lehoczky Péter

Anonim lesz idén is a szárazkolbászok zsűrizése

A kolbászfesztivál szervezőitől megtudtuk, hogy a szárazkolbászversenyre mű- és természetes bélben töltött szárazkolbásszal lehet nevezni. Húsüzemek, magánszemélyek, kolbászt árusításra vagy saját fogyasztásra készítők egyaránt jelentkezhetnek. A versenykolbászok az átvétel során kapnak egy sorszámot, melyet a zsűrizés előtt a szervezők lecserélnek, így a versenyszámok nem egyeznek meg az átvételi sorszámmal.

A legjobbak díjat és ajándékcsomagot kapnak

A kolbászt/kolbászokat személyesen, 2025. október 6. - október 8. között, 10:00-től 18:00 óráig lehet leadni az alábbi címen: 

  • Csabai Rendezvénypajta 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1., 
  • vagy postai úton 2025. október 6-ig, a következő címre: Csabai Rendezvénypajta 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1. 

A minősítést a kolbászkészítésre vonatkozó szabványok, és a hagyományos házi szokások figyelembe vételével szakmai zsűri végzi a Csabai Rendezvénypajtában 2025. október 9-én 11:00 órakor. A legjobbak a szárazkolbász-készítő díj mellett ajándékcsomagokat is átvehetnek.

Hégely Sándor, Molnár Sándor és Szarvas Péter a három legjobb tavalyi kolbásszal Fotó: Lehoczky Péter

A Csabai Kolbászfesztivál királya tavaly egy 24 éves hentes lett

Tavaly csaknem 80 versenydarabból választotta ki a zsűri a jók közül a legjobbakat. A gádorosi, 24 éves, Kocsis Márk lett a kolbászkirály. Érdeklődésünkre elmondta: nem akart hinni a fülének, amikor felhívták, hogy az ő kolbásza nyerte a Csabai Kolbászfesztivál felvezető versenyét.

Kíváncsi volt arra, hogyan értékelik a bírálók a portékáját

Márk kiemelte, hentes a szakmája, másodszor indult a Csabai Kolbászfesztivál szárazkolbászversenyén, mert kistermelőként kíváncsi volt arra, hogyan értékelik a bírálók a portékáját. Nos, a többszöri, anonim összevetésben is Márk kolbásza nyert, a második helyen idősebb Juhász Ádám, a harmadikon Pallér Sándor versenydarabja végzett.

Kocsis Márk győzött
Kocsis Márk győzött, de természetesen nem ezekkel a portékákkal Fotó: Facebook

Feléjük kispálanyjának, dorának hívják a vakbélbe töltött kolbászt

Kocsis Márk hangsúlyozta, a sertés vakbélbe töltött kolbásza lett a nyerő. Feléjük kispálanyjának, dorának, Csabán dorkának hívják. Sok idő kell, hogy egy ennyire vastag kolbászban összeérjenek az ízek, de ha semmi nem jön közbe, és kibírja a következő évi kukoricatörést, akkor nagyon finom.

 

 

