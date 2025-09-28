1 órája
Kispálanyjával lett kolbászkirály, most megvédheti a címét, de nagy a konkurencia
A szokásokhoz hűen idén is hamarabb meglesz a kolbászkirály, mint ahogy kinyit október 23-án a Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban. Ennek prózai oka van, a beküldött kolbászokat egy egész délelőttön és kora délutánon át bírálja, pontozza a zsűri, erre a Csabai Kolbászfesztivál feszített programja miatt a helyszínen már nincs idő.
Szóval, a Csabai Kolbászfesztivál nemzetközi szárazkolbászversenyének zsűrizését október 9-én, 11 órakor a Csabai Rendezvénypajtában tartják. A díjakat ugyanakkor természetesen a kolbászfesztivál nyitónapján, október 23-án este adják át.
Anonim lesz idén is a szárazkolbászok zsűrizése
A kolbászfesztivál szervezőitől megtudtuk, hogy a szárazkolbászversenyre mű- és természetes bélben töltött szárazkolbásszal lehet nevezni. Húsüzemek, magánszemélyek, kolbászt árusításra vagy saját fogyasztásra készítők egyaránt jelentkezhetnek. A versenykolbászok az átvétel során kapnak egy sorszámot, melyet a zsűrizés előtt a szervezők lecserélnek, így a versenyszámok nem egyeznek meg az átvételi sorszámmal.
A legjobbak díjat és ajándékcsomagot kapnak
A kolbászt/kolbászokat személyesen, 2025. október 6. - október 8. között, 10:00-től 18:00 óráig lehet leadni az alábbi címen:
- Csabai Rendezvénypajta 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.,
- vagy postai úton 2025. október 6-ig, a következő címre: Csabai Rendezvénypajta 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.
A minősítést a kolbászkészítésre vonatkozó szabványok, és a hagyományos házi szokások figyelembe vételével szakmai zsűri végzi a Csabai Rendezvénypajtában 2025. október 9-én 11:00 órakor. A legjobbak a szárazkolbász-készítő díj mellett ajándékcsomagokat is átvehetnek.
A Csabai Kolbászfesztivál királya tavaly egy 24 éves hentes lett
Tavaly csaknem 80 versenydarabból választotta ki a zsűri a jók közül a legjobbakat. A gádorosi, 24 éves, Kocsis Márk lett a kolbászkirály. Érdeklődésünkre elmondta: nem akart hinni a fülének, amikor felhívták, hogy az ő kolbásza nyerte a Csabai Kolbászfesztivál felvezető versenyét.
Kíváncsi volt arra, hogyan értékelik a bírálók a portékáját
Márk kiemelte, hentes a szakmája, másodszor indult a Csabai Kolbászfesztivál szárazkolbászversenyén, mert kistermelőként kíváncsi volt arra, hogyan értékelik a bírálók a portékáját. Nos, a többszöri, anonim összevetésben is Márk kolbásza nyert, a második helyen idősebb Juhász Ádám, a harmadikon Pallér Sándor versenydarabja végzett.
Feléjük kispálanyjának, dorának hívják a vakbélbe töltött kolbászt
Kocsis Márk hangsúlyozta, a sertés vakbélbe töltött kolbásza lett a nyerő. Feléjük kispálanyjának, dorának, Csabán dorkának hívják. Sok idő kell, hogy egy ennyire vastag kolbászban összeérjenek az ízek, de ha semmi nem jön közbe, és kibírja a következő évi kukoricatörést, akkor nagyon finom.
