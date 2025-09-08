Csabai Kolbászfesztivál: ők hozzák lázba idén a közönséget

Jön a Csabai Kolbászfesztivál!

A Csabai Kolbászfesztiválon természetesen a kolbászé a főszerep, de a zenei élmények is maradandó emlékek. Fotó: Beol-archív

Itt a lista a Csabai Kolbászfesztivál fellépőiről

Sorra jelentik be a szervezők, hogy kik koncerteznek majd az idei békéscsabai gasztroünnepen. Nézzük, kik azok, akik biztosan fellépnek.

A világ egyik legkülönlegesebb vonata haladt át Békéscsabán – videóval

A vártnál jóval később, de megérkezett a szupervonat Békéscsabára. A Balkan-Explorer Express robogott át a vármegyeszékhelyen.

Balkan-Explorer Express hétfőn este haladt át Békéscsabán. Fotó: A Viharsarok vasútja/Facebook

Dermesztő látvány: holttestre bukkantak a lakatlan, romos házban – a rendőrség már nyomon van

Holttestet találtak egy kevermesi lakatlan házban. Az ismeretlen holttestet jelenleg orvosszakértő vizsgálja.

A rendőrség igazságügyi orvosszakértő bevonásával vizsgálja a történteket, zajlik az ismeretlen holttest azonosítása. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Meg ne edd! Riadót fújtak: rákot okozhat ez az élelmiszer!

Azt kérik, hogy még véletlenül se fogyasszon senki ebből a termékből. A szóban forgó élelmiszerből Békésbe is érkezhetett.

Rákos megbetegedést okozhat ez az élelmiszer, azonnal lépett a hatóság. Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

Vetőmagüzemet terveznek Békéscsaba határában, ment az adok-kapok a lakossági fórumon – látványterv

Ment az adok-kapok a teljesen megtelt Gerlai Általános Iskola tornatermében szerdán. Itt és ekkor szerveztek lakossági fórumot annak apropóján, hogy egy kft. vetőmagüzemet létesítene Gerla határában, a Dobozi út és a Csabai út sarkán lévő területen. A megjelent gerlaiak szinte egyhangúlag állást foglaltak a kérdésben, hogy szeretnének-e ilyen üzemet a városrészben vagy sem. A végső döntést azonban a békéscsabai városi közgyűlés hozza meg.

Teljesen megtelt a tervezett vetőmagüzemmel kapcsolatos lakossági fórumra a Gerlai Általános Iskola tornaterme. Fotó: Dinya Magdolna





