Csabai Kolbászfesztivál: ők hozzák lázba idén a közönséget
Békéscsaba ismét különleges élményekkel került a figyelem középpontjába. A városban áthaladt a ritkaságszámba menő Balkan-Explorer Express, továbbá a szervezők bejelentették, kik szórakoztatják majd a közönséget az idei Csabai Kolbászfesztiválon. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.
Jön a Csabai Kolbászfesztivál!
Itt a lista a Csabai Kolbászfesztivál fellépőiről
Sorra jelentik be a szervezők, hogy kik koncerteznek majd az idei békéscsabai gasztroünnepen. Nézzük, kik azok, akik biztosan fellépnek.
A világ egyik legkülönlegesebb vonata haladt át Békéscsabán – videóval
A vártnál jóval később, de megérkezett a szupervonat Békéscsabára. A Balkan-Explorer Express robogott át a vármegyeszékhelyen.
Dermesztő látvány: holttestre bukkantak a lakatlan, romos házban – a rendőrség már nyomon van
Holttestet találtak egy kevermesi lakatlan házban. Az ismeretlen holttestet jelenleg orvosszakértő vizsgálja.
Meg ne edd! Riadót fújtak: rákot okozhat ez az élelmiszer!
Azt kérik, hogy még véletlenül se fogyasszon senki ebből a termékből. A szóban forgó élelmiszerből Békésbe is érkezhetett.
Vetőmagüzemet terveznek Békéscsaba határában, ment az adok-kapok a lakossági fórumon – látványterv
Ment az adok-kapok a teljesen megtelt Gerlai Általános Iskola tornatermében szerdán. Itt és ekkor szerveztek lakossági fórumot annak apropóján, hogy egy kft. vetőmagüzemet létesítene Gerla határában, a Dobozi út és a Csabai út sarkán lévő területen. A megjelent gerlaiak szinte egyhangúlag állást foglaltak a kérdésben, hogy szeretnének-e ilyen üzemet a városrészben vagy sem. A végső döntést azonban a békéscsabai városi közgyűlés hozza meg.