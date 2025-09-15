1 órája
Ingyen is szórakozhatsz a kolbászfesztiválon – ezek a belépőárak az év bulijára
Megjöttek az árak a 28. Csabai Kolbászfesztiválra, amit október 23-26. között rendeznek Békéscsabán, a CsabaParkban és környezetében. Emellett teljes a fellépők névsora is. Mutatjuk a részleteket!
Sokan javában készülnek már az év bulijára – ezt jelzi, hogy szállásfoglaláshoz már gyakorlatilag akkor szerencse kell, mint a lottó ötöshöz: telt ház lesz ién is a Csabai Kolbászfesztiválon.
Ennyibe kerülnek a bérletek és a napijegyek
Pusztai Adrienn, a Csabai Rendezvényszervező Kft. munkatársa elmondta, a Csabai Kolbászfesztivál négynapos bérlete
- szeptember 30-áig még 19 900 forint.
- Október 1-jétől 20 900,
- október 23-ától 23 000 forint.
Napijegyek:
- szeptember 30-áig 7950 forint,
- október 1-jétől 8500,
- október 23-ától 9000 forint.
Így nem kell belépőt fizetni a Csabai Kolbászfesztivál nyitónapján
Van ugyanakkor egy bónuszlehetőség is, ugyanis a nyitónapon, amikor az óvodások és általános iskolások kolbászgyúró versenyét rendezik meg 10 órától, aki 14 óráig felkeresi a fesztivált, annak nem kell belépőt fizetnie, és ott tartózkodhat egész nap, ingyen élvezheti egész nap a szuperkoncerteket és az egyéb programokat is.
A fő attrakció idén is a nemzetközi gyúróverseny lesz
Ha pedig már versenyek, a középiskolásokét és egyetemisták kolbásztöltő versenyét október 24-én rendezik meg. A legnagyobb érdeklődés természetesen most is a nemzetközi kolbászgyúró versenyt kíséri, sok száz csapat gyúr, ezt október 25-én, szombaton tartják. A Cégek Csatája verseny újdonság lesz vasárnap, ugyanakkor a hagyományokat a töltöttkáposzta-főző versennyel is ápolják.
Csak egy kis ízelítő a koncertekből
A nyitónapon a Mokry-sátorban többek között fellép: a Csík zenekar, a Bagossy Brothers Company, lesz Rakonczai Imre & The blue, a Munkácsy Arénában Krisz Rudi, majd az Emlékek éjszakája. Pénteken a Mokryban Beton.Hofi, utána Bohemian Betyárs, Parno Graszt, a Munkácsy Aréna színpadán Cypo Cirsus & Sirota Jennifer, majd Dánielfy és a Fergeteg Party Groovehouse. Szombaton egyebek mellett jön a Follow the Flow és a Halott Pénz is.
