Ingyen is szórakozhatsz a kolbászfesztiválon – ezek a belépőárak az év bulijára

Sokan javában készülnek már az év bulijára – ezt jelzi, hogy szállásfoglaláshoz már gyakorlatilag akkor szerencse kell, mint a lottó ötöshöz: telt ház lesz ién is a Csabai Kolbászfesztiválon.

A Csabai Kolbászfesztivál idén is az év egyik legnagyobb bulija lesz.

Fotó: Beol-archívum

Ennyibe kerülnek a bérletek és a napijegyek

Pusztai Adrienn, a Csabai Rendezvényszervező Kft. munkatársa elmondta, a Csabai Kolbászfesztivál négynapos bérlete

szeptember 30-áig még 19 900 forint.

Október 1-jétől 20 900,

október 23-ától 23 000 forint.

Napijegyek:

szeptember 30-áig 7950 forint,

október 1-jétől 8500,

október 23-ától 9000 forint.

Így nem kell belépőt fizetni a Csabai Kolbászfesztivál nyitónapján

Van ugyanakkor egy bónuszlehetőség is, ugyanis a nyitónapon, amikor az óvodások és általános iskolások kolbászgyúró versenyét rendezik meg 10 órától, aki 14 óráig felkeresi a fesztivált, annak nem kell belépőt fizetnie, és ott tartózkodhat egész nap, ingyen élvezheti egész nap a szuperkoncerteket és az egyéb programokat is.

A fő attrakció idén is a nemzetközi gyúróverseny lesz

Ha pedig már versenyek, a középiskolásokét és egyetemisták kolbásztöltő versenyét október 24-én rendezik meg. A legnagyobb érdeklődés természetesen most is a nemzetközi kolbászgyúró versenyt kíséri, sok száz csapat gyúr, ezt október 25-én, szombaton tartják. A Cégek Csatája verseny újdonság lesz vasárnap, ugyanakkor a hagyományokat a töltöttkáposzta-főző versennyel is ápolják.

Csak egy kis ízelítő a koncertekből

A nyitónapon a Mokry-sátorban többek között fellép: a Csík zenekar, a Bagossy Brothers Company, lesz Rakonczai Imre & The blue, a Munkácsy Arénában Krisz Rudi, majd az Emlékek éjszakája. Pénteken a Mokryban Beton.Hofi, utána Bohemian Betyárs, Parno Graszt, a Munkácsy Aréna színpadán Cypo Cirsus & Sirota Jennifer, majd Dánielfy és a Fergeteg Party Groovehouse. Szombaton egyebek mellett jön a Follow the Flow és a Halott Pénz is.