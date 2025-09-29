szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kampányrajt

1 órája

Dübörög a Garabonciás Napok Békéscsabán – galériával, videóval

Címkék#beol videó#kampányfőnök#diákpolgármester#Csabai Garabonciás Napok#programsorozat

Színes, fiatalos, olykor meghökkentő látványvilágú elemekből épült fel a város főterén a GarabonCity. Idén kilenc iskola jelöltje küzd meg egymással a diákpolgármesteri címért, így a Csabai Garabonciás Napok kampánya a szokásosnál is izgalmasabbnak ígérkezik.

Vincze Attila

Mint megírtuk, vasárnap este a fáklyás felvonulással elkezdődött a 33. Csabai Garabonciás Napok, hétfőn pedig az egyéni kampányrendezvényekkel ténylegesen is elindult Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. Kinéztünk a Szent István térre a GarabonCity-be, hogy megnézzük, hogyan készülnek az iskolák diákpolgármester-jelöltjei a kampányra, illetve magára a választásra.

Nagy lendülettel indult el a 33. Csabai Garabonciás Napok.
Nagy lendülettel indult el a 33. Csabai Garabonciás Napok, ezúttal is remek hangulat várja a fiatalokat Békéscsaba főterén. Fotó: Beol.hu

A Csabai Garabonciás Napok felhozatala idén sem okoz csalódást

A tér elején rögtön a BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium, azaz a Gészi diákjaiba futottunk bele, akik feltűnő sárga felsőben mutatkoztak. Az iskola jelöltje, Czabai Kira elmondta, az idei témájuk az utazás, így minden nap más-más országba kalauzolják el a garásokat, ehhez igazították a programjaikat is.

– Hétfőn Brazíliát idéztük meg, így felállítottunk egy hatalmas élő foci dartsot, de hajvágásra is volt lehetőség, sőt mivel a brazilok nagyon szeretnek társasjátékozni, ezért azt sem hagytuk ki, ugyanakkor a héten lesznek autós találkozóink, illetve autós mozi is – fogalmazott, majd hozzátette, jelöltként célja, hogy Békéscsaba diákéletét összekovácsolja, ami szerinte az elmúlt években kicsit elmaradt.

Van olyan jelölt is, aki a rászoruló gyerekeknek gyűjt

Nem sokkal arrébb a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, vagyis a BEG installációját pillantottuk meg. Az iskola diákpolgármester-jelöltje kérdésünkre kiemelte, igyekeznek minél színesebb programokat kínálni a tanulóknak, de törekedtek arra is, hogy a többi stábbal is legyenek közös rendezvényeik. Németh Gergő hangsúlyozta, a kampánycéljaik leginkább a rászoruló gyerekek felé irányulnak, sőt amennyiben ők nyernek, szeretnének létrehozni egy diákalapítványt is.

– A Gara alatt létrehoztunk egy gyűjtést, amibe bevontuk a többi stábot is. Árva gyerekek számára gyűjtünk száraz élelmiszert, valamint tisztasági szereket és ezek mellé kedves üzeneteket fogunk csomagolni – jegyezte meg.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Nyilvános WC-ket helyeznének ki a városban

Már messziről felismerhetőek voltak a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, azaz a Belvár kampánycsapatának tagjai, akik rózsaszínben flangáltak a téren. Az Afterlyfe stáb kampányfőnöke, Jani Ágota Eszter arról beszélt a Beol.hu-nak, hogy megválasztásuk esetén szeretnének 0-24-es mosdókat kihelyezni a városba, valamint öko szemétszedést szerveznének a többi iskolával közösen, emellett céljuk, hogy a büfékben mindenhol legyen kártyás fizetésre lehetőség.

A Csabai Garabonciás Napok

Fotók: Dinya Magdolna

Csütörtökön derül ki, ki lesz az új diákpolgármester

A 33. Csabai Garabonciás Napok a hétfői kampánykoncertek után kedden a kampányhappeninggel folytatódik, amikor az induló stábok ismertetik céljaikat, majd szerdán jön a középiskolai sportparádé, végül a programsorozat csütörtökön a diákpolgármester-választással zárul majd.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu