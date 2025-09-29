Dübörög a Garabonciás Napok Békéscsabán – galériával, videóval

Mint megírtuk, vasárnap este a fáklyás felvonulással elkezdődött a 33. Csabai Garabonciás Napok, hétfőn pedig az egyéni kampányrendezvényekkel ténylegesen is elindult Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. Kinéztünk a Szent István térre a GarabonCity-be, hogy megnézzük, hogyan készülnek az iskolák diákpolgármester-jelöltjei a kampányra, illetve magára a választásra.

Nagy lendülettel indult el a 33. Csabai Garabonciás Napok, ezúttal is remek hangulat várja a fiatalokat Békéscsaba főterén. Fotó: Beol.hu

A Csabai Garabonciás Napok felhozatala idén sem okoz csalódást

A tér elején rögtön a BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium, azaz a Gészi diákjaiba futottunk bele, akik feltűnő sárga felsőben mutatkoztak. Az iskola jelöltje, Czabai Kira elmondta, az idei témájuk az utazás, így minden nap más-más országba kalauzolják el a garásokat, ehhez igazították a programjaikat is.

– Hétfőn Brazíliát idéztük meg, így felállítottunk egy hatalmas élő foci dartsot, de hajvágásra is volt lehetőség, sőt mivel a brazilok nagyon szeretnek társasjátékozni, ezért azt sem hagytuk ki, ugyanakkor a héten lesznek autós találkozóink, illetve autós mozi is – fogalmazott, majd hozzátette, jelöltként célja, hogy Békéscsaba diákéletét összekovácsolja, ami szerinte az elmúlt években kicsit elmaradt.

Van olyan jelölt is, aki a rászoruló gyerekeknek gyűjt

Nem sokkal arrébb a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, vagyis a BEG installációját pillantottuk meg. Az iskola diákpolgármester-jelöltje kérdésünkre kiemelte, igyekeznek minél színesebb programokat kínálni a tanulóknak, de törekedtek arra is, hogy a többi stábbal is legyenek közös rendezvényeik. Németh Gergő hangsúlyozta, a kampánycéljaik leginkább a rászoruló gyerekek felé irányulnak, sőt amennyiben ők nyernek, szeretnének létrehozni egy diákalapítványt is.

– A Gara alatt létrehoztunk egy gyűjtést, amibe bevontuk a többi stábot is. Árva gyerekek számára gyűjtünk száraz élelmiszert, valamint tisztasági szereket és ezek mellé kedves üzeneteket fogunk csomagolni – jegyezte meg.

Nyilvános WC-ket helyeznének ki a városban

Már messziről felismerhetőek voltak a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, azaz a Belvár kampánycsapatának tagjai, akik rózsaszínben flangáltak a téren. Az Afterlyfe stáb kampányfőnöke, Jani Ágota Eszter arról beszélt a Beol.hu-nak, hogy megválasztásuk esetén szeretnének 0-24-es mosdókat kihelyezni a városba, valamint öko szemétszedést szerveznének a többi iskolával közösen, emellett céljuk, hogy a büfékben mindenhol legyen kártyás fizetésre lehetőség.