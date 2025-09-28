36 perce
Több ezer diák vonult fáklyákkal a csabai utcákon
Vasárnap este elkezdődött Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A 33. Csabai Garabonciás Napokon kilenc jelölt indul a diákpolgármesteri címért.
A hagyományokhoz híven az idei Csabai Garabonciás Napok is fáklyás felvonulással indult vasárnap este fél 8-kor a Korzó tértől a Szent István térig, mely során a diákok dob- és dudaszóval, valamint az iskolák rigmusaival biztatták a számukra szimpatikus diákpolgármester-jelölteket.
Kilenc diákpolgármester-jelölt verseng a 33. Csabai Garabonciás Napokon
Miután a tömeg megérkezett Békéscsaba főterére, a köszöntők után bemutatkoztak az idei diákpolgármester-jelöltek:
- Czabai Kira (Gészi),
- Dzurek Gyula (Andrássy),
- Galó Péter (Szegya),
- Gazsó Bálint (Zwack),
- Kovács Petra Kilián (Vízmű),
- Madai István Richárd (Trefort),
- Molnár Márton (Belvár),
- Németh Gergő (Beg),
- Szabó Balázs (Közgé).
A 33. Csabai Garabonciás Napok a hétfői kampánykoncertek után kedden a kampányhappeninggel folytatódik, amikor az induló stábok ismertetik céljaikat, majd szerdán jön a középiskolai sportparádé, végül a programsorozat csütörtökön a diákpolgármester-választással zárul majd.
