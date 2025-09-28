szeptember 28., vasárnap

Elképesztő hangulat

36 perce

Több ezer diák vonult fáklyákkal a csabai utcákon

Vasárnap este elkezdődött Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A 33. Csabai Garabonciás Napokon kilenc jelölt indul a diákpolgármesteri címért.

Vincze Attila

A hagyományokhoz híven az idei Csabai Garabonciás Napok is fáklyás felvonulással indult vasárnap este fél 8-kor a Korzó tértől a Szent István térig, mely során a diákok dob- és dudaszóval, valamint az iskolák rigmusaival biztatták a számukra szimpatikus diákpolgármester-jelölteket.

Fáklyás felvonulással kezdődött
Fáklyás felvonulással kezdődött el a 33. Csabai Garabonciás Napok vasárnap este Békéscsabán. Fotó: Varga Tamás alpolgármester Facebook oldala

Kilenc diákpolgármester-jelölt verseng a 33. Csabai Garabonciás Napokon

Miután a tömeg megérkezett Békéscsaba főterére, a köszöntők után bemutatkoztak az idei diákpolgármester-jelöltek:

  • Czabai Kira (Gészi),
  • Dzurek Gyula (Andrássy),
  • Galó Péter (Szegya),
  • Gazsó Bálint (Zwack),
  • Kovács Petra Kilián (Vízmű),
  • Madai István Richárd (Trefort),
  • Molnár Márton (Belvár),
  • Németh Gergő (Beg),
  • Szabó Balázs (Közgé).

A 33. Csabai Garabonciás Napok a hétfői kampánykoncertek után kedden a kampányhappeninggel folytatódik, amikor az induló stábok ismertetik céljaikat, majd szerdán jön a középiskolai sportparádé, végül a programsorozat csütörtökön a diákpolgármester-választással zárul majd.

