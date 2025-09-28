Több ezer diák vonult fáklyákkal a csabai utcákon

A hagyományokhoz híven az idei Csabai Garabonciás Napok is fáklyás felvonulással indult vasárnap este fél 8-kor a Korzó tértől a Szent István térig, mely során a diákok dob- és dudaszóval, valamint az iskolák rigmusaival biztatták a számukra szimpatikus diákpolgármester-jelölteket.

Fáklyás felvonulással kezdődött el a 33. Csabai Garabonciás Napok vasárnap este Békéscsabán. Fotó: Varga Tamás alpolgármester Facebook oldala

Kilenc diákpolgármester-jelölt verseng a 33. Csabai Garabonciás Napokon

Miután a tömeg megérkezett Békéscsaba főterére, a köszöntők után bemutatkoztak az idei diákpolgármester-jelöltek:

Czabai Kira (Gészi),

Dzurek Gyula (Andrássy),

Galó Péter (Szegya),

Gazsó Bálint (Zwack),

Kovács Petra Kilián (Vízmű),

Madai István Richárd (Trefort),

Molnár Márton (Belvár),

Németh Gergő (Beg),

Szabó Balázs (Közgé).

A 33. Csabai Garabonciás Napok a hétfői kampánykoncertek után kedden a kampányhappeninggel folytatódik, amikor az induló stábok ismertetik céljaikat, majd szerdán jön a középiskolai sportparádé, végül a programsorozat csütörtökön a diákpolgármester-választással zárul majd.