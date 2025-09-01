1 órája
Tragédiák nyomában: holttest egy romos házban, és öngyilkossági kísérlet a bevásárlóközpontban
Az emberek biztonsága mindent felülír, még ha ez nem is az ő felelősségük, hatáskörük. A Csaba Center vezetése egy öngyilkos ugrás és egy hasonló kísérlet után úgy döntött, intézkedéseket vezet be, hogy időben fel tudják mérni az ilyen szándékot. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 1-én.
Korábban adtunk hírt arról, hogy Békéscsabán, a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette a mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette. Két héttel később a Csaba Center 2,5 emeleti parkolóházából egy másik férfi akart véget vetni az életének azzal, hogy leugrik. A pláza korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, és szerencsére a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát. A történtekről később egy megrázó videó is előkerült.
Az emberek biztonsága mindenek felett áll a Csaba Center összes területén
Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója hétfőn érdeklődésünkre elmondta, stábértekezletükön természetesen foglalkoztak az esetekkel, hiszen az emberek biztonsága minden felett áll, még, ha nem is az ő felelősségük, hatáskörük.
Dermesztő látvány: holttestre bukkantak a lakatlan, romos házban – a rendőrség már nyomon van
Holttestet találtak egy kevermesi lakatlan házban. Az ismeretlen holttestet jelenleg orvosszakértő vizsgálja.
Nadrág, pulóver, sál, mellény – ilyen ruhában találták meg azt az ismeretlen holttestet, mely szerepel a rendőrség friss körözési listáján. Megtalálási helyeként Kevermest jelölték meg, biológiai nemként ismeretlent tüntettek fel, ebből gyanítható, hogy már nagyon régen ott lehetett. Megkérdeztük a rendőrséget, mit lehet tudni az eset körülményeiről.
Egy kislányt zaklatott egy férfi a fürdőben, a gyermek anyja a nyilvánossághoz fordult
Felkavaró bejegyzés látott napvilágot az egyik békéscsabai közösségi csoportban. A történetet egy aggódó anya tette közzé.
Első randik Békésben: megható történetek, amik mosolyt csalnak az arcodra
A romantika nem mindig ott talál meg minket, ahol gondolnánk. Buszpályaudvar, mint első randi helyszíne? Igen, lehetséges! Sőt, valakinek nemcsak az első csók, hanem egy egész élet kezdődött ott: szerelem, házasság, három gyerek.
Becsöngettek: szolgálatba álltak a Zebra Zsaruk és az iskolarendőrök – galériával, videóval
Békés vármegyében 68 intézménynél lehet számítani arra, hogy rendőrök vagy polgárőrök ügyelnek az iskolába érkező gyermekek biztonságára. A rendőrökkel 9 helyszínen Zebra Zsaruk, közlekedési ismereteket tanult diákok is teljesítenek szolgálatot.
A Zebra Zsaru programFotók: Dinya Magdolna
Új-KRESZ: kiderült a dátum, mikor készül el a szabályozás és az is, mikor léphet életbe
Harmadik közlekedésinfóját tartotta az építési és közlekedési miniszter hétfőn. Lázár János elmondta, december végéig egy új konzultációt indítanak a KRESZ-ről.
Magyar gulyásért és kolbászért rajong Kolumbia, a Békés vármegyei séfek nagyot alkottak – galériával, videóval
Magyarország Kolumbiába érkezett az ünnepi kenyérrel, a gulyással a gyulai és a csabai kolbásszal, a Pick-szalámival, az ország- és a dobostortával együtt. Prohászka Béla és Mucsi Balázs séfek, valamint Balogh László cukrász igazi ízutazásra invitálták a jelenlévőket.
Velencétől Isztambulig: különleges luxusvonat szeli át Békést
Egészen különleges expressz érkezik hétfőn délután Békés vármegyébe. Az érdeklődők több településen is láthatják a Balkan-Explorer Expresst a Viharsarokban.
Ezt hogy úszták meg? Rommá tört autó az árokban – helyszíni fotók
Két személyautó frontálisan ütközött.
Iskolakezdés: finom és laktató falatok tízóraira
A jó tízórai energiát ad a gyereknek, javítja a közérzetet, egészséges, valamint segít a koncentrálásban is.