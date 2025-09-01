szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

32 perce

Tragédiák nyomában: holttest egy romos házban, és öngyilkossági kísérlet a bevásárlóközpontban

Címkék#iskolarendőr#kresz#Zebra Zsaruk#csaba center#randi#séf#kolbász#hírösszefoglaló#gulyás

Az emberek biztonsága mindent felülír, még ha ez nem is az ő felelősségük, hatáskörük. A Csaba Center vezetése egy öngyilkos ugrás és egy hasonló kísérlet után úgy döntött, intézkedéseket vezet be, hogy időben fel tudják mérni az ilyen szándékot. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 1-én.

Beol.hu

Korábban adtunk hírt arról, hogy Békéscsabán, a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette a mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette. Két héttel később a Csaba Center 2,5 emeleti parkolóházából egy másik  férfi akart véget vetni az életének azzal, hogy leugrik. A pláza korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, és szerencsére a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát. A történtekről később egy megrázó videó is előkerült.

A Csaba Centerben plusz kamerákat szerelnek fel az öngyilkosság megakadályozására
A Csaba Center döntéseket hozott, hogy az öngyilkossági szándékot jobban kiszűrhessék. Fotó: Beol-archív

Az emberek biztonsága mindenek felett áll a Csaba Center összes területén

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója hétfőn érdeklődésünkre elmondta, stábértekezletükön természetesen foglalkoztak az esetekkel, hiszen az emberek biztonsága minden felett áll, még, ha nem is az ő felelősségük, hatáskörük.

Dermesztő látvány: holttestre bukkantak a lakatlan, romos házban – a rendőrség már nyomon van

Holttestet találtak egy kevermesi lakatlan házban. Az ismeretlen holttestet jelenleg orvosszakértő vizsgálja.

Ismeretlen holttestet találtak Kevermesen
A rendőrség igazságügyi orvosszakértő bevonásával vizsgálja a történteket. Illusztráció: MW-archívum

Nadrág, pulóver, sál, mellény – ilyen ruhában találták meg azt az ismeretlen holttestet, mely szerepel a rendőrség friss körözési listáján. Megtalálási helyeként Kevermest jelölték meg, biológiai nemként ismeretlent tüntettek fel, ebből gyanítható, hogy már nagyon régen ott lehetett. Megkérdeztük a rendőrséget, mit lehet tudni az eset körülményeiről.

Egy kislányt zaklatott egy férfi a fürdőben, a gyermek anyja a nyilvánossághoz fordult

Felkavaró bejegyzés látott napvilágot az egyik békéscsabai közösségi csoportban. A történetet egy aggódó anya tette közzé.

Child,Is,Crying,In,Park,In,Arms,Of,Mom.,Mommy
Az anya elmondása szerint egy idős férfi kikezdett 12 éves lányával. Fotó: shutterstock.com

Első randik Békésben: megható történetek, amik mosolyt csalnak az arcodra

A romantika nem mindig ott talál meg minket, ahol gondolnánk. Buszpályaudvar, mint első randi helyszíne? Igen, lehetséges! Sőt, valakinek nemcsak az első csók, hanem egy egész élet kezdődött ott: szerelem, házasság, három gyerek.

Akár egy buszpályaudvar is lehet első randi helyszíne, a csabai buszállomáson is le lehet ülni, ismerkedni. Fotó: MW-archív

Becsöngettek: szolgálatba álltak a Zebra Zsaruk és az iskolarendőrök – galériával, videóval

Békés vármegyében 68 intézménynél lehet számítani arra, hogy rendőrök vagy polgárőrök ügyelnek az iskolába érkező gyermekek biztonságára. A rendőrökkel 9 helyszínen Zebra Zsaruk, közlekedési ismereteket tanult diákok is teljesítenek szolgálatot.

A Zebra Zsaru program

Fotók: Dinya Magdolna

Új-KRESZ: kiderült a dátum, mikor készül el a szabályozás és az is, mikor léphet életbe

Harmadik közlekedésinfóját tartotta az építési és közlekedési miniszter hétfőn. Lázár János elmondta, december végéig egy új konzultációt indítanak a KRESZ-ről.

Lázár János konzultációján kitért a KRESZ megújítására is. Illusztráció: Shutterstock

Magyar gulyásért és kolbászért rajong Kolumbia, a Békés vármegyei séfek nagyot alkottak – galériával, videóval

Magyarország Kolumbiába érkezett az ünnepi kenyérrel, a gulyással a gyulai és a csabai kolbásszal, a Pick-szalámival, az ország- és a dobostortával együtt. Prohászka Béla és Mucsi Balázs séfek, valamint Balogh László cukrász igazi ízutazásra invitálták a jelenlévőket.

Balogh László, Prohászka Béla és Mucsi Balázs Bogotában. Fotó: Embajada de Hungría, Bogotá/Facebook

Velencétől Isztambulig: különleges luxusvonat szeli át Békést

Egészen különleges expressz érkezik hétfőn délután Békés vármegyébe. Az érdeklődők több településen is láthatják a Balkan-Explorer Expresst a Viharsarokban.

Ezt hogy úszták meg? Rommá tört autó az árokban – helyszíni fotók

Két személyautó frontálisan ütközött.

Iskolakezdés: finom és laktató falatok tízóraira

A jó tízórai energiát ad a gyereknek, javítja a közérzetet, egészséges, valamint segít a koncentrálásban is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu