Tragédiák nyomában: holttest egy romos házban, és öngyilkossági kísérlet a bevásárlóközpontban

Korábban adtunk hírt arról, hogy Békéscsabán, a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette a mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette. Két héttel később a Csaba Center 2,5 emeleti parkolóházából egy másik férfi akart véget vetni az életének azzal, hogy leugrik. A pláza korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, és szerencsére a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát. A történtekről később egy megrázó videó is előkerült.

A Csaba Center döntéseket hozott, hogy az öngyilkossági szándékot jobban kiszűrhessék. Fotó: Beol-archív

Az emberek biztonsága mindenek felett áll a Csaba Center összes területén

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója hétfőn érdeklődésünkre elmondta, stábértekezletükön természetesen foglalkoztak az esetekkel, hiszen az emberek biztonsága minden felett áll, még, ha nem is az ő felelősségük, hatáskörük.

Dermesztő látvány: holttestre bukkantak a lakatlan, romos házban – a rendőrség már nyomon van

Holttestet találtak egy kevermesi lakatlan házban. Az ismeretlen holttestet jelenleg orvosszakértő vizsgálja.

A rendőrség igazságügyi orvosszakértő bevonásával vizsgálja a történteket. Illusztráció: MW-archívum

Nadrág, pulóver, sál, mellény – ilyen ruhában találták meg azt az ismeretlen holttestet, mely szerepel a rendőrség friss körözési listáján. Megtalálási helyeként Kevermest jelölték meg, biológiai nemként ismeretlent tüntettek fel, ebből gyanítható, hogy már nagyon régen ott lehetett. Megkérdeztük a rendőrséget, mit lehet tudni az eset körülményeiről.

Egy kislányt zaklatott egy férfi a fürdőben, a gyermek anyja a nyilvánossághoz fordult

Felkavaró bejegyzés látott napvilágot az egyik békéscsabai közösségi csoportban. A történetet egy aggódó anya tette közzé.

Az anya elmondása szerint egy idős férfi kikezdett 12 éves lányával. Fotó: shutterstock.com

Első randik Békésben: megható történetek, amik mosolyt csalnak az arcodra

A romantika nem mindig ott talál meg minket, ahol gondolnánk. Buszpályaudvar, mint első randi helyszíne? Igen, lehetséges! Sőt, valakinek nemcsak az első csók, hanem egy egész élet kezdődött ott: szerelem, házasság, három gyerek.

Akár egy buszpályaudvar is lehet első randi helyszíne, a csabai buszállomáson is le lehet ülni, ismerkedni. Fotó: MW-archív

Becsöngettek: szolgálatba álltak a Zebra Zsaruk és az iskolarendőrök – galériával, videóval

Békés vármegyében 68 intézménynél lehet számítani arra, hogy rendőrök vagy polgárőrök ügyelnek az iskolába érkező gyermekek biztonságára. A rendőrökkel 9 helyszínen Zebra Zsaruk, közlekedési ismereteket tanult diákok is teljesítenek szolgálatot.