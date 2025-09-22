szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önzetlen segítség

2 órája

Elindult a 13. Civil Véradás – fotók

Címkék#Véradó Állomás#véradás#helyszínek

Szeptember 22. és 26. között több helyszínen összesen 19 alkalommal nyújthatják kezüket a Békés vármegyeiek. Hétfőn elkezdődött a 13. Civil Véradás, íme a helyszínek és az időpontok.

Vincze Attila

A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, illetve az AE Egyensúly Egyesület által szervezett Civil Véradás lebonyolításában a Békés Vármegyei Kormányhivatal is évek óta részt vesz. Hétfőn négy helyszínen, Békéscsabán a Területi Vérellátóban, Gyomaendrődön a Bethlen Gábor Szakközépiskolában, Gyulán a Véradó Állomáson, valamint Hunyán a Művelődési Házban adhattak vért az önkéntesek Békésben. Keddtől pedig tovább folytatódik véradó hét.

Elkezdődött a Civil véradás
Elkezdődött a Békéscsabai Területi Vérellátóban is a 13. Civil Véradás. Fotó: Bencsik Ádám

Mutatjuk a 13. Civil Véradás további Békés vármegyei helyszíneit és időpontjait

5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.23, 09:00-14:00

5746 Kunágota, Rákóczi u.13., Kunágota Művelődési Ház 2025.09.23, 09:00-11:00

5745 Dombiratos, Dózsa Gy. U.31., Dombiratos Művelődési Ház 2025.09.23, 12:00-13:00

5741 Kétegyháza, Fő tér 4., Kétegyháza Művelődési ház 2025.09.23, 09:00-12:00

5900 Orosháza, Könd u.59., Orosháza Véradó Állomás 2025.09.23, 08:00-12.00

5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.24, 09:00-14:00

5720 Sarkad, Árpád Fejedelem tér 4., Sarkad Rendőrkapitányság 2025.09.24, 09:00-12:00

5945 Kardoskút, Március 15. tér 1., Kardoskút Művelődési Ház 2025.09.24, 09:00-11:00

5600 Békéscsaba, Gyulai út 20. Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.25, 14:00-18:00

5520 Szeghalom, Kossuth tér 1., Szeghalom Rendőrkapitányság 2025.09.25, 12:00-14:00

5900 Orosháza, Könd u.59., Orosháza Véradó Állomás 2025.09.25, 08:00-12.00

5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.26, 08:00-12:00

5661 Újkígyós, Arany J. u.42., Újkígyós Művelődési Ház 2025.09.26, 08:00-11.00

5700 Gyula, Semmelweis u.1., Gyula Transzfúziós Osztály 2025.09.26, 09:00-12:00

5920 Csorvás, Petőfi u.12., Csorvás Művelődési Ház 2025.09.26, 08:00-11:30

13. Civil Véradás

Fotók: Bencsik Ádám

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu