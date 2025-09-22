Elindult a 13. Civil Véradás – fotók

A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, illetve az AE Egyensúly Egyesület által szervezett Civil Véradás lebonyolításában a Békés Vármegyei Kormányhivatal is évek óta részt vesz. Hétfőn négy helyszínen, Békéscsabán a Területi Vérellátóban, Gyomaendrődön a Bethlen Gábor Szakközépiskolában, Gyulán a Véradó Állomáson, valamint Hunyán a Művelődési Házban adhattak vért az önkéntesek Békésben. Keddtől pedig tovább folytatódik véradó hét.

Elkezdődött a Békéscsabai Területi Vérellátóban is a 13. Civil Véradás. Fotó: Bencsik Ádám

Mutatjuk a 13. Civil Véradás további Békés vármegyei helyszíneit és időpontjait

5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.23, 09:00-14:00

5746 Kunágota, Rákóczi u.13., Kunágota Művelődési Ház 2025.09.23, 09:00-11:00

5745 Dombiratos, Dózsa Gy. U.31., Dombiratos Művelődési Ház 2025.09.23, 12:00-13:00

5741 Kétegyháza, Fő tér 4., Kétegyháza Művelődési ház 2025.09.23, 09:00-12:00

5900 Orosháza, Könd u.59., Orosháza Véradó Állomás 2025.09.23, 08:00-12.00

5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.24, 09:00-14:00

5720 Sarkad, Árpád Fejedelem tér 4., Sarkad Rendőrkapitányság 2025.09.24, 09:00-12:00

5945 Kardoskút, Március 15. tér 1., Kardoskút Művelődési Ház 2025.09.24, 09:00-11:00

5600 Békéscsaba, Gyulai út 20. Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.25, 14:00-18:00

5520 Szeghalom, Kossuth tér 1., Szeghalom Rendőrkapitányság 2025.09.25, 12:00-14:00

5900 Orosháza, Könd u.59., Orosháza Véradó Állomás 2025.09.25, 08:00-12.00

5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.26, 08:00-12:00

5661 Újkígyós, Arany J. u.42., Újkígyós Művelődési Ház 2025.09.26, 08:00-11.00

5700 Gyula, Semmelweis u.1., Gyula Transzfúziós Osztály 2025.09.26, 09:00-12:00

5920 Csorvás, Petőfi u.12., Csorvás Művelődési Ház 2025.09.26, 08:00-11:30