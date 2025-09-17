szeptember 17., szerda

Nem érdemes kihagyni

1 órája

Izgalmas és hasznos programokat kínál az év hátralévő részére a civil központ

Címkék#FICSAK Békéscsaba Alapítvány#Herczegné Számel Annamária#család#program

Többek között véradó hét, online jelenlét workshop és mesterséges intelligencia képzés is várja majd az érdeklődőket. A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ ismertette az idei év hátralévő programjait, valamint bemutatkozott a FICSAK Békéscsaba Alapítvány új kuratóriumi elnöke is.

Vincze Attila

Herczegné Számel Annamária, a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője kiemelte: a civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a közösségek életében, ezért kiemelten fontos a számukra biztosított szakmai és közösségi támogatás. Ezt követően ismertette a központ idei évi programjait.

A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a FICSAK Békéscsaba Alapítvány ismertette a idei programjait. Fotó: Vincze Attila

Így alakulnak a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ idei programjai

  • Szeptember 20. – Vármegye nap Civil Zóna
  • Szeptember 22–26. – Véradó hét a megye több településén
  • Október 8–9. – PÁV civil falu
  • Október 16. – Hidak az áldozatsegítésben – közös program az Áldozat Segítő Központtal
  • November 5. – Kapcsolatépítés a civil és üzleti szféra között
  • November 7. – Online jelenlét workshop civil szervezeteknek
  • November 20. – Jógyakorlat- és tapasztalatmegosztó konferencia: önkormányzatok és civil szervezetek együttműködése
  • November 27. – Mesterséges Intelligencia és Canva képzés civilek számára
  • December – Adventi civil börze

Bemutatkozott a FICSAK Békéscsaba Alapítvány új kuratóriumi elnöke

A sajtótájékoztató keretében bemutatkozott dr. Pálfi-Rigó Krisztina, a FICSAK Békéscsaba Alapítvány új kuratóriumi elnöke, aki ismertette az alapítvány idei programjait, eredményeit, valamint a jövőbeni terveket. Mint mondta, az idei évben a FICSAK anyaszervezet támogatásával számos értékes közösségi program valósult meg Békéscsabán.

Ezek közül kiemelkedik a Családi Alkotókör, amely 12 alkalomból állt, és amelyen eddig több mint 230 fő vett részt. Szerinte ezek az alkalmak nem csupán a kézműveskedésről és az alkotás öröméről szóltak, hanem arról is, hogy a családok minőségi időt tölthessenek együtt, erősítve a közösségi és családi kötelékeket. Hozzátette, a programsorozat záró eseménye a jövő héten lesz. Dr. Pálfi-Rigó Krisztina kitért arra, nagy öröm számukra, hogy október 5-én ismét megrendezik a város egyik közkedvelt közösségi eseményét, a Szent Mihály-napi forgatagot. Megjegyezte, hogy a helyszín idén is a Család- és KarrierPONT udvara lesz, ahol színes és ingyenes programok – többek között ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, Miki bácsi festőműhelye és Imi bácsi zenés műsora – várják a családokat.

A FICSAK 2026-ban is folytatni szeretné a már bevált programjait

A kuratóriumi elnök arról is beszélt, hogy 2026-ra a FICSAK szeretné folytatni a már bevált programokat: pályázatot nyújtanak be a NEA keretében, hogy biztosíthassák a Családi Alkotókör és a Szent Mihály-napi forgatag folytatását a megszokott magas színvonalon. Emellett új kezdeményezésként egy nagyszabású, széles közönséget megszólító előadást terveznek, amely a női egészség és annak védelme köré szerveződik. A téma nemcsak időszerű, hanem közösségi szinten is kiemelten jelentős, hiszen a nők egészsége alapvetően hatással van a családok jólétére is.

– Összességében a 2025-ös évben sikerült szép eredményeket elérnünk, és a 2026-os évben is izgalmas, értékteremtő programokkal készülünk. Célunk továbbra is az, hogy a családoknak élményt, támogatást és közösségi élményt adjunk – mindezt elérhető, nyitott és befogadó formában – zárta gondolatait dr. Pálfi-Rigó Krisztina.

 

 

