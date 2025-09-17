Izgalmas és hasznos programokat kínál az év hátralévő részére a civil központ

Herczegné Számel Annamária, a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője kiemelte: a civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a közösségek életében, ezért kiemelten fontos a számukra biztosított szakmai és közösségi támogatás. Ezt követően ismertette a központ idei évi programjait.

A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a FICSAK Békéscsaba Alapítvány ismertette a idei programjait. Fotó: Vincze Attila

Így alakulnak a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ idei programjai

Szeptember 20. – Vármegye nap Civil Zóna

Szeptember 22–26. – Véradó hét a megye több településén

Október 8–9. – PÁV civil falu

Október 16. – Hidak az áldozatsegítésben – közös program az Áldozat Segítő Központtal

November 5. – Kapcsolatépítés a civil és üzleti szféra között

November 7. – Online jelenlét workshop civil szervezeteknek

November 20. – Jógyakorlat- és tapasztalatmegosztó konferencia: önkormányzatok és civil szervezetek együttműködése

November 27. – Mesterséges Intelligencia és Canva képzés civilek számára

December – Adventi civil börze

Bemutatkozott a FICSAK Békéscsaba Alapítvány új kuratóriumi elnöke

A sajtótájékoztató keretében bemutatkozott dr. Pálfi-Rigó Krisztina, a FICSAK Békéscsaba Alapítvány új kuratóriumi elnöke, aki ismertette az alapítvány idei programjait, eredményeit, valamint a jövőbeni terveket. Mint mondta, az idei évben a FICSAK anyaszervezet támogatásával számos értékes közösségi program valósult meg Békéscsabán.

Ezek közül kiemelkedik a Családi Alkotókör, amely 12 alkalomból állt, és amelyen eddig több mint 230 fő vett részt. Szerinte ezek az alkalmak nem csupán a kézműveskedésről és az alkotás öröméről szóltak, hanem arról is, hogy a családok minőségi időt tölthessenek együtt, erősítve a közösségi és családi kötelékeket. Hozzátette, a programsorozat záró eseménye a jövő héten lesz. Dr. Pálfi-Rigó Krisztina kitért arra, nagy öröm számukra, hogy október 5-én ismét megrendezik a város egyik közkedvelt közösségi eseményét, a Szent Mihály-napi forgatagot. Megjegyezte, hogy a helyszín idén is a Család- és KarrierPONT udvara lesz, ahol színes és ingyenes programok – többek között ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, Miki bácsi festőműhelye és Imi bácsi zenés műsora – várják a családokat.