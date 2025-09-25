Csaknem 60 ezer kiló búzát ajánlottak fel a Békés vármegyei gazdák

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és Magosz Békés vármegyei elnöke elmondta, mintegy 300 adományozó gazda révén jött össze a felajánlott 58 370 kiló búza, ez mintegy 3000 kilóval több, mint a tavalyi volt.

Csaknem hat tonna búza jött össze, a Békés vármegyei gazdasszonyok is adományoztak. Fotó: Beol.hu

A búza már bekerült a malomba, a lisztet innen szállítják ki

A búzát Drahos Zsolt nagykamarási agrárvállalkozó fuvaradományként szállította be a Szatmári malom szegedi üzemébe. A lisztet majd innen szállítják ki a 28 adományozott szervezet számára, vélhetően októberben. A liszt kiszállítását a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vállalta adományként a projekt számára.

A gazdasszonyok idén is átadták felajánlásukat

Csapóné Hernádi Noémi elnökkel az élen érkeztek a Békés vármegyei gazdasszonyok a Magyarok Kenyere Program hajrájában a kondorosi Szárító és Tároló Mg. Zrt. telephelyére, ahol átadták az általuk felajánlott búzát.

A rászorulók iránti szolidaritást is a zászlajukra tűzték

A Kiscsákón családjával gazdálkodó Csapóné Hernádi Noémi elmondta, a többiek is sikeresen gazdálkodó, szántóföldi növénytermesztéssel, állattenyésztéssel vagy kertészettel foglalkozó Békés vármegyei lányok, asszonyok, ők alkotják a csapatot, mely a rászorulók iránti szolidaritást is a zászlajára tűzte. Így nem volt kérdés számukra hogy egy-egy zsák gabonával idén hozzájáruljanak a programhoz.